به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعیه اداره کل هواشناسی فارس، سامانه بارشی اخیر بیشترین بارش را در شهرستان فیروزآباد با ۹۳ میلی‌متر تا ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه ثبت کرد و شیراز با ۲۸ میلی‌متر در رده بعدی قرار دارد.

همچنین میزان بارش سامانه اخیر تا ساعت اعلامی در سایر شهرستان‌ها به شرح زیر ثبت شده است: آباده ۱، اردکان ۲۱، ارسنجان ۱۳، استهبان ۲۳، اقلید ۲، ایزدخواست ۰.۷، بوانات ۶، پاسارگاد ۱۱، تخت جمشید ۱۹، جهرم ۴۵، خرامه ۳۵، خفر ۶۰، خنج ۴۹، داراب ۴۰، درودزن ۸، زرقان ۱۷، زرین دشت ۵۹، سروستان ۵۴، شهرک گلستان شیراز ۲۴ و صفاشهر ۸ میلی‌متر.

شهرستان‌های فراشبند ۳۴، فسا ۴۲، فورگ داراب ۵۴، قیروکارزین ۵۹، کازرون ۳، گراش ۶۰، لار ۷۳، لامرد ۸۸، مهر ۵۱، نورآباد ۳ و نی‌ریز ۲۳ میلی‌متر نیز بارش دریافت کردند.

در ایستگاه‌های خودکار هواشناسی استان نیز بارش‌ها به این ترتیب ثبت شده است: افزر ۵۰، اوز ۸۱، بختگان ۳۱، جویم ۴۳، خشت ۵.۲، رستم ۵، کورده ۶۴، کوار ۷۹، کوه چنار ۴ و میمند ۶ میلی‌متر.