بازرس کل استان قزوین: توقف پروژه های مسکن ملی پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه در نشست با مدیران حوزه مسکن ملی استان قزوین بر تسریع عملیات اجرایی و تحویل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن تأکید و اظهار کرد: کاهش هزینه‌ها برای متقاضیان اولویت اصلی باید محسوب شود.

خمسه با بیان اینکه مردم از ما وعده نمی‌خواهند بلکه اقدام می‌خواهند، ادامه داد: نباید عقب‌ماندگی‌ها توجیه شود و توقف پروژه‌ها به دلایل بروکراسی پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به دغدغه‌های جدی متقاضیان از جمله افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تحویل واحدها، خواستار پیگیری جدی و میدانی پروژه‌ها شد و افزود: در کنار حفظ کیفیت، سرعت عمل باید در اولویت باشد و هر اقدامی که منجر به کاهش هزینه برای مردم شود ارزشمند است.

خمسه همچنین از اصلاح فضاهای اشتراکی در پروژه‌های مسکن ملی خبر داد و عنوان کرد: با پیگیری‌های بازرسی کل استان این اقدام منجر به کاهش هزینه‌های نهایی برای متقاضیان گردیده است.

وی بیان کرد: بر اساس آمار بنیاد مسکن از مجموع ۲۴۱۶ واحد در چهار پروژه، ۱۵۸۴ واحد آماده تحویل بوده و متوسط پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها ۹۸ درصد اعلام شده است.

بازرس کل استان قزوین عنوان کرد: با این حال، در حوزه راه و شهرسازی، از ۵۳۴۸ واحد، تنها ۲۷۰ نفر به شبکه بانکی معرفی شده‌اند که این رقم پایین بوده و نیازمند اقدام فوری است.

خمسه با تأکید بر حضور مستقیم مسئولان در میان مردم و پروژه‌ها، خواستار شفاف‌سازی مشکلات اجرایی و اطلاع‌رسانی صادقانه به متقاضیان شد تاکید کرد: فرمانداران شهرستان‌های هدف باید تا با مشارکت مسئولانه، رفع موانع و تسریع در تحویل واحدها را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی در پایان از بررسی تساهل‌های صورت‌گرفته در پرونده‌های مرتبط خبر داد و گفت: گزارش‌های مربوطه جهت رسیدگی به مبادی ذی‌ربط ارسال خواهد شد