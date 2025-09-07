به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر گفت: تاکنون عملیات اجرایی ۱۹ هزار و ۷۹۷ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سطح استان آغاز شده است و تمامی این واحدها دارای قرارداد با سازندگان هستند.
وی با بیان اینکه تمامی طرحهای حمایتی مسکن در استان فعال و در حال اجراست، گفت: طرحها با سرعت و روند مطلوبی پیش میرود و تحویل واحدها به متقاضیان نیز بهصورت مستمر انجام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اهتمام دولت و وزارت راه و شهرسازی در تکمیل طرحهای حمایتی مسکن، گفت: برنامهریزیها بهگونهای است که متقاضیان در کوتاهترین زمان ممکن بتوانند به واحدهای خود دسترسی پیدا کنند.
شاهین فر افزود: طرحها با سرعت مطلوبی در حال اجراست و واحدها با تأمین زیرساختهای لازم به تدریج به متقاضیان تحویل خواهد شد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه شهرستان زنجان بیشترین سهم را در ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در استان دارد، گفت: با جدیت و پیگیری مستمر، این طرحها در سال جاری تکمیل و آماده بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان بر لزوم تسریع در تکمیل طرحها طی سال جاری تأکید و خاطر نشان کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان مدیریت و برنامهریزی لازم برای تحقق این هدف را در دستور کار قرار داده است.
