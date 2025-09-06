انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای ۱۰۵ هزار واحد در شهرهای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت عمران شهرهای جدید به مناسبت هفته دولت نشستی با هدف بررسی و رفع موانع دریافت تسهیلات بانکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن برگزار کرد. این جلسه با حضور سید مهدی میرجواد، مدیرکل دفتر توسعه امور مسکن شرکت عمران شهرهای جدید، مدیران اعتبارات بانک‌های عامل و همچنین سازندگان پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید کشور تشکیل شد.

در این نشست که مدیران مسکن شرکت‌های تابعه نیز حضور داشتند، موانع موجود در مسیر انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی به صورت پروژه‌به‌پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

براساس گزارش‌های ارائه‌شده، تاکنون ۱۰۵ هزار واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید کشور به مرحله انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و دریافت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن رسیده است. همچنین پیگیری برای دریافت تسهیلات سایر پروژه‌ها نیز با همکاری بانک‌های عامل ادامه دارد.

طبق آمار رسمی، تاکنون قرارداد مشارکت مدنی برای ۵۳ هزار و ۵۵۸ واحد با بانک مسکن، ۱۵ هزار و ۵۶۶ واحد با بانک ملت، ۱۲ هزار و ۹۱۰ واحد با بانک ملی، ۸ هزار و ۴۹۶ واحد با بانک تجارت، ۵ هزار واحد با بانک سپه، ۳ هزار و ۹۷۸ واحد با بانک صادرات، ۲ هزار و ۱۲۰ واحد با بانک اقتصاد نوین، ۲ هزار و ۸۶ واحد با بانک پارسیان، یک هزار و ۳۷۲ واحد با بانک پاسارگاد، ۵۶۳ واحد با بانک رفاه و ۵۵۲ واحد با بانک کارآفرین منعقد شده است.

بر اساس این قراردادها، تاکنون معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید تخصیص یافته است.