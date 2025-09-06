نهضت ملی مسکن؛ از چالش تسهیلات بافت فرسوده تا همکاری ضعیف بانک ها

خبرگزاری مهر، گروه استانها-نسیم راوند: همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم بود که طرح نهضت ملی مسکن کلید زده شد و بر این اساس قرار شد در استان کهگیلویه و بویراحمد ۴۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخته شود.
برای ساخت این مسکنها تسهیلات و شرایط خاصی پیش بینی شده بود که میتوان به ساخت مسکن در بافت فرسوده و مشارکت بنیاد مسکن در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر اشاره کرد، هر چند این طرح در کهگیلویه و بویراحمد به دلایل مختلف به خوبی پیش نمیرود.
در این گزارش به چالشهای نهضت ملی مسکن در بافتهای فرسوده بپردازیم، زیرا بخش عمدهای شهروندان برای اینکه از شرایط زمین برخورداند به راحتی میتوانستند با دریافت تسهیلات در این زمینه اقدام کنند.
تسهیلات بافت فرسوده پرداخت نمیشود
در این بین برخی از متقاضیان ساخت مسکن در بافت فرسوده از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها گلایه دارند.
محمد احمدی یکی از متقاضیان تسهیلات بافت فرسوده در گفتوگو با خبرنگار مهر میگوید: سال گذشته خانهام را در قالب بافت فرسوده طرح نهضت ملی مسکن تخریب کردیم به امید اینکه دولت و شبکه بانکی از ما حمایت کرده و تسهیلات مسکن پرداخت کنند اما با مشکلاتی مواجه شدهام.
وی با اشاره به اینکه عدهای در همین قالب خانه خود را که کلنگی بود تخریب و همه دار و ندارمان را هزینه مسکن کردهاند به امید اینکه تسهیلات به ما پرداخت شود،، افزود: حتی پول زیادی بابت پروانه و سند «۴۵۰ میلیون تومان» پرداخت کردیم اما تاکنون تسهیلاتی به ما پرداخت نشده است.
احمدی با بیان اینکه با گذشت بیش از یک سال تسهیلاتی به ما پرداخت نشده است، گفت: به نظر میرسد راه و شهرسازی متقاضیان را به بانک معرفی نکرده است و هیچ اقدامی نشده است.
این متقاضی با اشاره به اینکه مدیرکل راه و شهرسازی فردی پای کاری است اما ظاهراً با وی همکاری نمیشود، گفت: یک روز میگویند مدیرکل عوض شده است یک روز میگویند میهمان از تهران آمده، یک روز میگویند همه باید امضا کنند.
وی تصریح کرد: قیمت مصالح ساختمانی روز به روز در حال افزایش و گران شدن است و از مسئولان انتظار میرود نهایت همکاری را با متقاضیان بافت فرسوده انجام دهند.
۳۰۶ واحد نهضت ملی مسکن در بافت فرسوده ساخته میشود
در همین خصوص علی پارسایی مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از اجرای بیش از ۱۸ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد، چهار هزار و ۱۲۳ واحد در قالب طرح ۹۹ ساله انبوهسازی، هزار و ۳۶۳ واحد حمایتی، ۴۱۶ واحد حروفساز، ۸۴ واحد توسط صندوق مسکن، هزار و ۶۳۷ واحد خودمالکی شهری، ۸ هزار و ۲۶۷ واحد خودمالکین روستایی و ۳۰۶ واحد نیز در بافت فرسوده ساخته میشود.
متقاضیان تسهیلات بافت فرسوده به شعب بانک مراجعه کنند
دبیر شورای هماهنگی بانکهای کهگیلویه و بویراحمد هم در همین خصوص در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شبکه بانکی کشور و استان، در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، کاملاً برابر با ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی از سوی ستاد کلان این طرح عمل میکند و این دستورالعملها از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور و به تبع آن، به بانکهای استان ابلاغ میشود و ما ملزم به اجرای دقیق آن هستیم.
مهرزاد اکبری با اشاره به مواردی از تأخیر در پرداخت تسهیلات، به عنوان دغدغه اصلی برخی متقاضیان به خصوص در بافت فرسوده اظهار کرد: گاهی اوقات مشاهده میشود که برخی ضوابط و شرایط خاصی وجود دارد که متقاضی ممکن است نتواند به سرعت آنها را فراهم کند، که این امر میتواند موجب به تعویق افتادن فرآیند شود
وی تاکید کرد: تأیید اعتبارسنجی و مدارک متقاضیان از طریق سامانههای مرکزی بانکها انجام میپذیرد که ممکن است با تأخیر مواجه شود که البته شرط اصلی برای جلوگیری از این تأخیرات، این است که خود متقاضی در تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز، سرعت عمل لازم را داشته باشد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای استان تصریح کرد: متأسفانه گاهی اوقات شاهد هستیم که یک متقاضی برای اخذ یک قرضالحسنه پسانداز، اقدام به دریافت دو یا چند فقره قرضالحسنه میکند و سپس مدارک را ارائه میدهد که این تأخیر را نباید به پای بانک نوشت، معیار شروع عملیات بانکی از روزی است که پرونده متقاضی به طور کامل تکمیل و به بانک تحویل داده میشود. از آن تاریخ به بعد، طبق دستورالعمل، بانک موظف است ظرف کمتر از یک هفته کار پرداخت را انجام دهد.
وی در پاسخ به انتقادات مطرح شده درباره بافتهای فرسوده و تأخیر در پرداخت تسهیلات مربوطه، تاکید کرد: در مواردی که پروژهای در بافت فرسوده مصوب شده و مدارک متقاضیان به طور کامل تأیید شده باشد، هیچ منعی برای پرداخت وجود ندارد اما وقتی ما برای متقاضی تشکیل پرونده میدهیم و مدارک را میپذیریم، به معنای تأیید نهایی و آمادگی برای پرداخت است. اگر مدارک زودتر تکمیل شود، پرداخت نیز قطعاً زودتر انجام خواهد شد.
اکبری ادامه داد: اگر مورد خاصی در این زمینه وجود دارد که به رغم تکمیل مدارک، پرداختی صورت نگرفته است، از مردم تقاضا داریم شخصاً به شورای بانکهای استان مراجعه کرده و ما برای هر یک از آنان به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد و با بانک مربوطه صحبت میکنیم تا منشأ ایراد شناسایی و بلافاصله رفع شود. ما در این زمینه هیچ مشکلی را بدون پاسخ نخواهیم گذاشت.
وی با تاکید بر همکاری کامل شبکه بانکی استان، اظهار کرد: اطمینان میدهیم که اگر ایرادی از سوی بانک باشد، قطعاً در صدد رفع آن برخواهیم آمد. خواهش من از مردم این است که در صورت بروز هرگونه مشکل، از طریق کانالهای رسمی با ما در میان بگذارند.
عملکرد برخی از بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن ضعیف است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم بر لزوم همکاری بانکها در طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و گفت: عملکرد برخی از بانکها در پرداخت تسهیلات ضعیف است که تذکرات لازم به آنها داده شده است.
یداله رحمانی با بیان اینکه تأخیر در پرداخت تسهیلات موجب افزایش هزینهها و فشار بر متقاضیان کمدرآمد میشود، افزود: تأخیر در اجرا ممکن است موجب کمبود تسهیلات بانکی یا عدم توانایی متقاضیان در تأمین آورده مالی ۶۵۰ میلیون تومانیشده است.
