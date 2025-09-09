به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «عین‌الحیاه» با اجرای زینب جابر با حضور جمعی از نخبگان جهان اسلام و علمای برجسته شیعه و سنی از تولیدات گروه اجتماعی شبکه الکوثر است که همزمان با هفته وحدت روی آنتن رفته است. این برنامه بر موضوعاتی همچون تقویت وحدت اسلامی، تقریب مذاهب، حمایت از مظلومان جهان و به‌ویژه کودکان و زنان غزه، تمرکز دارد تا فضایی برای تبادل اندیشه و ارائه راهکارهای مشترک در برابر چالش‌های امت اسلامی فراهم سازد.

زینب جابر مجری این برنامه درباره موضوعات آن به خبرنگار مهر بیان کرد: این برنامه شبانه همراه با جشن و شادمانی با رویکردی فرهنگی است که خوشحالی، اندیشه، علم و وحدت را به هم پیوند می‌زند. در این برنامه، سیره پیامبر اعظم (ص) و جایگاه جهانی انسانی ایشان مطرح می‌شود و به کسانی پاسخ داده می‌شود که تلاش دارند شهرت واقعی اسلام محمدی را مخدوش کرده و مسلمانان را به عنوان افرادی معرفی کنند که تنها برای کشتار و ذبح با شمشیر آمده‌اند.

وی با اشاره به گفتگو با علما و نخبگان فرهنگی در برنامه اظهار کرد: ما تلاش می‌کنیم محیطی فرهنگی و علمی مهیا شود که هدف اصلی آن تقویت وحدت اسلامی است. بنا داریم با تأکید بر مشترکات اسلامی، مانند محبت به پیامبر اعظم (ص) و هدف‌گذاری برای آینده‌ای بهتر برای امت اسلامی، گفتگوها در فضایی محترمانه و علمی برگزار شود.

مجری «عین‌الحیاه» اضافه کرد: در این برنامه، علاوه بر گفتگوهای فکری، توجه ویژه‌ای به مباحث مشترک مانند نقش پیامبر (ص) در تحکیم وحدت و معرفی اسلام محمدی وجود دارد. حضور شخصیت‌های علمی و دینی از مذاهب مختلف، پیوندهای انسانی و معنوی میان مسلمانان را نشان می‌دهد. همچنین، انتخاب مهمانان از کشورهای گوناگون و با تنوع فکری، فرصتی برای شنیدن دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت فراهم می‌آورد که به تقویت همگرایی و درک بهتر یکدیگر کمک می‌کند. هدف نهایی این است که علما و نخبگان شیعه و سنی در کنار یکدیگر در راستای حفظ و تقویت وحدت اسلامی گام بردارند و این فضا باعث می‌شود مسلمانان در برابر تهدیدات مشترک، با همبستگی و درک متقابل عمل کنند.

وی در بخشی دیگر با اشاره به حمایت از کودکان و زنان غزه در برنامه عنوان کرد: در «عین‌الحیاه» حمایت از مظلومان، به‌ویژه کودکان و زنان غزه، به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم مطرح است. رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در بازتاب این مظلومیت دارند، زیرا می‌توانند صدای افرادی را که در معرض ظلم و تجاوز قرار دارند، به گوش جهان برسانند. به‌ویژه در مورد غزه، که مردم آن تحت فشارهای شدید و تجاوزات نظامی هستند، رسانه‌ها می‌توانند با پوشش‌های مستند و علمی، حقیقت وضعیت را نمایش دهند و همدلی جهانی را جلب کنند.

این مجری در پایان گفت: رسانه‌ها نقش یک پل ارتباطی میان ملت‌های مظلوم و جوامع جهانی را بر عهده دارند. آنها با ارائه گزارش‌های معتبر، مستند و انسانی، تصویری واقعی از وضعیت غزه و دیگر مناطق تحت ظلم ترسیم می‌کنند و مخاطبان را از رنج‌های بی‌پایان مردم این مناطق آگاه می‌کنند. علاوه بر این، رسانه‌ها با تأکید بر مقاومت و ایستادگی مردم در برابر ظلم، نسل جدیدی از فعالان و حمایت‌کنندگان مقاومت در سراسر جهان را الهام‌بخش می‌کنند.