به گزارش خبرنگار مهر، شیخ حسین قاسم صبح شنبه در سومین همایش عالم تمدن‌ساز با اشاره به رسالت پیامبر گرامی اسلام (ص) اظهار کرد: پیامبر اکرم فرمودند من همان دعوت مستجاب حضرت ابراهیم هستم و همان بشارتی که حضرت عیسی داده بود هنگامی که مادرم مرا در رحم داشت و من به دنیا آمدم، نوری عطا شد که آن نور سرزمین شام را روشن ساخت و مسیر هدایت را برای بشریت گشود.

وی با بیان اینکه پیامبر اسلام شدیدترین فرد در اهتمام به هدایت مردم به‌ویژه هدایت مؤمنان بود، افزود: پیامبر فرمودند هدایت انسان‌ها همانند کسی است که در دستش چوب آتشی گرفته باشد تا به دیگران روشنایی ببخشد این بیان الهی نشان می‌دهد که رسالت پیامبر در روشن ساختن راه حق برای بشریت و نجات انسان‌ها از ظلمت جهل و اختلاف است.

رئیس مجلس علمای فلسطین افزود: اسلام ما را به کلمه واحد فرا می‌خواند؛ همان زمانی که از میان ادیان مختلف، همه دعوت شدند تا در مسیر یکتاپرستی و وحدت گام بردارند و درگیر تنازع نشوند.

وی تصریح کرد: دشمنان اسلام همیشه درصدد ایجاد جدایی و تفرقه بین مسلمانان بوده‌اند در حالی‌که خداوند متعال ما را به وحدت و برادری امر فرموده است پیامبر اکرم (ص) می‌خواست که امت اسلامی اختلافات را کنار بگذارند و تحت پرچم واحد اسلام و نام مبارک ایشان گرد هم آیند تا عزت و کرامت امت اسلامی احیا شود.

وی با اشاره به وضعیت مظلومان جهان و ظلم‌های جاری خاطرنشان کرد: وحدت مسلمانان می‌تواند سد محکمی در برابر ظلم باشد و یاری‌گر مظلومان شود، به‌ویژه در شرایط امروز که شاهد جنایات رژیم صهیونیستی در غزه هستیم.

قاسم تصریح کرد: این ظلم یادآور فاجعه کربلاست؛ آن زمان که دست و پای مبارزان شکسته شد، جعفر طیار بال‌هایش را در راه حق فدا کرد و شکم‌های اهل‌بیت شکافته شد و جگرهایشان را بیرون آوردند. امروز ما همان صحنه‌ها را در غزه می‌بینیم و با تمام وجود درک می‌کنیم.

وی تصریح کرد: مقاومت ملت فلسطین ادامه همان راه امام حسین (ع) است؛ راهی که برای برپایی عدالت و برافراشته شدن پرچم توحید انتخاب شد امروز جوانان فلسطینی و رزمندگان غزه با ایثار و فداکاری همان مسیری را طی می‌کنند که شهدای کربلا پیمودند تا ظلم ریشه‌کن شود و عدالت الهی در جهان برقرار شود.

قاسم تأکید کرد: سومین همایش عالم تمدن‌ساز فرصتی مغتنم است تا علمای امت اسلامی بار دیگر بر ضرورت اتحاد، همگرایی و بازگشت به سیره پیامبر اسلام (ص) تأکید کنند و تنها با بازگشت به این مسیر الهی است که می‌توان امت اسلامی را از سلطه دشمنان نجات داد و تمدن نوین اسلامی را بنیان نهاد.