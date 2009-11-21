کاشت پنج درخت در ترکیه به نام هوشنگ مرادی کرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ مرادی کرمانی عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نویسنده ادبیات کودک و نوجوان ایران، از دهم تا هجدهم آبان‌ماه به دعوت آسیا چارمه مدیر انتشارات کلمه در ترکیه به این کشور سفر کرد.

این دعوت که به مناسبت ترجمه آثاری چون مربای شیرین، ماه شب چارده، تنور، خمره و قصه‌های مجید در سه جلد انجام گرفته ‌بود فرصتی فراهم آورد تا برخی از مؤسسات آموزشی و پژوهشی ترکیه برای نخستین بار میزبان نویسنده‌ای با شهرت جهانی از ایران باشند.

پیش از این آثاری از مرادی کرمانی به زبانهای آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، هلندی، عربی و ارمنی ترجمه شده بود.

در این سفر مؤسسه معمار سینان ترکیه با کاشت و اهدای پنج اصله درخت در جنگل خاطره کاراپینار به نشانه سرسبزی و نماد مهر و دنیای زیبایی که مرادی کرمانی در آثارش برای کودکان و نوجوانان ترکیه به ارمغان آورده ‌است از وی قدردانی کرد.

همچنین در این سفر گروهی از مسئولان آموزش‌ و پرورش ترکیه از تدریس برخی آثار مرادی کرمانی در مدارس ترکیه خبر دادند.

این آثار به دلیل روانی و استقبال نسل کودک و نوجوان، به‌عنوان نخستین آثار ترجمه‌ای هستند که در مدارس ترکیه تدریس خواهند شد. تا کنون تنها آثار تألیفی در برنامه‌های درسی این کشور بوده‌ است.

مترجم آثار مرادی کرمانی، ویصیل باسچی، دانشجوی دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران است که در این سفر وی را همراهی کرده‌ است.