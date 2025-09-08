رضا انصاری، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأمین برق صنایع کوچک، اظهار کرد: تأمین برق پایدار مهمترین چالش شهرکها و نواحی صنعتی کشور است؛ برای رفع این مشکل، ۵۲۰۰ هکتار زمین مناسب برای احداث نیروگاههای خورشیدی شناسایی شده است.
او با اشاره به مصرف ۴۰۰۰ مگاوات برق در اوج مصرف این شهرکها افزود: تاکنون ۶۰۵ مجوز با ظرفیت بیش از ۶۴۰ مگاوات از ساتبا اخذ شده که ۱۱ درصد آن به بهرهبرداری رسیده است.
انصاری همچنین فرسودگی زیرساختها را از چالشهای اصلی دانست و اظهار کرد: از ابتدا تاکنون بیش از ۵۰۰ همت زیرساخت در این شهرکها ایجاد شده که نیازمند نوسازی است و بیش از ۵۰ همت منابع مالی فوری میطلبد.
وی از تفاهمنامه با یک بانک خبر داد و گفت: با اختصاص ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان منابع، امکان تأمین حدود ۲,۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی فراهم خواهد شد.
