به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده عصر یکشنبه در آئین گرامیداشت هفته وحدت که با حضور علما، نخبگان و اقشار مختلف مردم در مسجد فکری شهر سیریک برگزار شد با تأکید بر جایگاه والای پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: تمام عالم هستی به برکت وجود پیامبر رحمت آفریده شد و همه انسان‌ها باید شکرگزار این نعمت الهی باشند.

وی با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای تفرقه‌افکنی در میان مسلمانان افزود: امروز مستکبران با دامن زدن به اختلافات مذهبی، قومی و سرزمینی تلاش می‌کنند امت واحد اسلامی شکل نگیرد. در حالی‌که قبل از آنکه ترک و فارس، عرب و عجم یا شیعه و سنی باشیم، همه ما امت پیامبر (ص) هستیم.

آیت‌الله عبادی‌زاده ضمن انتقاد از سکوت برخی دولت‌های اسلامی در برابر جنایات علیه مسلمانان تصریح کرد: متأسفانه به جای مقابله با دشمنان اسلام، گاهی شاهدیم که برخی کشورها حتی مانع دفاع ملت‌های مسلمان از فلسطین می‌شوند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در ادامه با اشاره به اهمیت همگرایی اسلامی خاطرنشان کرد: اگر امت اسلام دست در دست هم بگذارد، دشمنان هرگز قادر به سلطه و غارت منابع آنان نخواهند بود.

وی در پایان ضمن دعا برای سلامتی رهبر معظم انقلاب گفت: امروز چشم امید جهان اسلام به سکاندار انقلاب اسلامی است و از خداوند برای معظم‌له صحت، سلامت و توفیقات روزافزون مسئلت داریم.