به گزارش خبرگزاری مهر، آئین گرامیداشت هفته وحدت پنجشنبه شب، در مسجد جامع اهل سنت بندرعباس برگزار شد.

این مراسم با حضور آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بندرعباس، آیت الله محسن ابراهیمی نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری، احمد نفیسی قائم مقام استاندار و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، محمدرضا پاکروان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری، حجت الاسلام والمسلمین باصره رئیس مرکز جامعه اسلامی استان هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، دادستان مرکز استان، جمعی از مسئولان استانی، روحانیون اهل سنت و تشیع و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس در این مراسم بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی امت اسلامی تأکید کرد و آن را تنها راه مقابله با تفرقه افکنی دشمنان دانست.

وی با اشاره به خشونت‌ها و کشتار در برخی کشورهای اسلامی تأکید کرد که دشمنان در تلاش اند با ایجاد شکاف میان مسلمانان، امت اسلام را تضعیف کنند.

شیخ جمالی راهکار مقابله با این شرایط را بازگشت به انسجام و تبعیت از سیره پیامبر اسلام (ص) است.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس شخصیت پیامبر گرامی اسلام (ص) را الگویی جاودان برای بشریت خواند و گفت: تولد آن حضرت تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه نماد رحمت و هدایت جهانیان است.

شیخ جمالی همچنین با قرائت ابیاتی از اشعار فارسی و عربی در مدح پیامبر، مسلمانان را به ترویج اخلاق نبوی و پاسداری از رسالت ایشان فراخواند.

وی در ادامه با قدردانی از حمایت‌های مسئولان استانی، بر اهمیت نقش مدیران در تقویت وحدت جامعه تأکید کرد و قول مساعد برای ساخت مسجد جامع اهل سنت در شهر میناب را اقدامی ارزشمند دانست.