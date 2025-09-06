به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد عبادی زاده صبح شنبه در نشست با علمای اهل سنت شهرستان بستک اظهار کرد: شهرستان بستک همواره منادی وحدت بوده است و وحدت حاکم بر این شهرستان الگویی قابل ارائه به تمام جهان اسلام است.

وی با اشاره به برخی از چالش‌های جدی مسلمانان در عصر حاضر، گفت: امت پیامبر امروز حال و روز خوبی ندارد؛ صدای ناله کودکان غزه دل هر آزاده‌ای را به درد می‌آورد. در حالی‌که حتی یهودیان و مسیحیان در اروپا و آمریکا علیه جنایات صهیونیست‌ها فریاد می‌زنند، برخی مسلمانان سکوت کرده‌اند و این برای امت پیامبر زیبنده نیست.

آیت‌الله عبادی‌زاده بیان کرد: خدای متعال در قرآن، یهود را به‌عنوان دشمنان سرسخت مسلمانان معرفی کرده و امروز همان‌ها با تمام توان در برابر امت پیامبر ایستاده‌اند. بر همین اساس، وحدت اسلامی تنها یک تاکتیک مقطعی نیست، بلکه استراتژی دائمی برای امت است؛ حتی اگر دشمنی وجود نداشته باشد، وحدت برای هم‌افزایی و افزایش قدرت جهان اسلام ضروری است.

وی با اشاره به تلاش برخی دولت‌های اسلامی برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در قالب «پیمان ابراهیم» اظهار کرد: این جای شکایت دارد که برخی کشورهای اسلامی امنیت خود را از رژیم اشغالگر می‌خرند. امت پیامبر باید هوشیار باشد و به جای افتادن در دام تفرقه، به قرآن و سیره رسول خدا رجوع کند.

امام جمعه بندرعباس تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند وحدت و اخوت اسلامی هستیم. پیامبر اکرم (ص) در بدو ورود به مدینه منشور مدینه را نوشت و عقد اخوت میان مسلمانان جاری ساخت. ما نیز باید زیر یک بیرق و پرچم واحد گرد هم بیاییم؛ چه شیعه و چه سنی، چه عرب و چه عجم.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان در پایان با قدردانی از مردم شهرستان بستک، علما، سادات و بانیان مراسم گفت: پیشینه تاریخی این منطقه در عشق به پیامبر و اهل بیت (ع) زبانزد است و وجود سادات جلیل‌القدر حلقه اتصال مردم به خاندان رسول خداست. این محبت سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ وحدت و عزت امت اسلامی به شمار می‌رود.

