  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

آیت‌الله عبادی‌زاده: وحدت اسلامی یک استراتژی همیشگی است

آیت‌الله عبادی‌زاده: وحدت اسلامی یک استراتژی همیشگی است

بندرعباس- نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با بیان اینکه ایران الگوی وحدت جهان اسلام است، گفت: وحدت اسلامی یک استراتژی همیشگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده، در آئین گرامیداشت هفته وحدت که در مسجد جامع اهل سنت بندرعباس برگزار شد، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، تأکید کرد: وحدت اسلامی یک حقیقت بنیادین و استراتژی همیشگی برای امت پیامبر است و نباید صرفاً به عنوان یک حرکت نمادین یا تاکتیکی تلقی شود.

وی با اشاره به چالش‌های صدر اسلام و دشمنی مشرکان با پیامبر افزود: دشمنان پیامبر با جنگ روانی، تحریم اقتصادی و فشارهای اجتماعی تلاش کردند حرکت اسلام را متوقف کنند اما پیامبر (ص) با مقاومت و ایستادگی بر اصول الهی، همه این موانع را پشت سر گذاشت.

آیت‌الله عبادی‌زاده با مقایسه شرایط امروز جهان اسلام با صدر اسلام خاطرنشان کرد: امروز نیز دشمنان امت اسلامی از ابزارهایی چون تحریم، جنگ روانی و فشارهای بین‌المللی استفاده می‌کنند. تنها راه مقابله، مقاومت و حفظ انسجام امت اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با انتقاد از سکوت برخی دولت‌ها و ملت‌های اسلامی در برابر جنایات صهیونیسم جهانی گفت: حتی مسیحیان و یهودیان آزاده در قلب اروپا و آمریکا علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات می‌کنند، اما برخی ملت‌های مسلمان سکوت کرده‌اند. این سکوت، جریحه‌دارکننده قلب پیامبر اکرم (ص) است.

وی با اشاره به تاریخ تمدن اسلامی و دوران اقتدار مسلمانان تأکید کرد: امروز جهان اسلام نباید به شهروند درجه دو یا سه تبدیل شود. رمز بازگشت به عزت اسلامی، وحدت، همدلی و هم‌افزایی ظرفیت‌های امت پیامبر (ص) است.

آیت‌الله عبادی‌زاده در پایان گفت: ایران اسلامی پرچمدار عزت مسلمانان در جهان است و باید الگوی وحدت و همبستگی از این سرزمین به دیگر کشورهای اسلامی صادر شود.

کد خبر 6580124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها