به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمد عبادیزاده، در آئین گرامیداشت هفته وحدت که در مسجد جامع اهل سنت بندرعباس برگزار شد، با تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص)، تأکید کرد: وحدت اسلامی یک حقیقت بنیادین و استراتژی همیشگی برای امت پیامبر است و نباید صرفاً به عنوان یک حرکت نمادین یا تاکتیکی تلقی شود.
وی با اشاره به چالشهای صدر اسلام و دشمنی مشرکان با پیامبر افزود: دشمنان پیامبر با جنگ روانی، تحریم اقتصادی و فشارهای اجتماعی تلاش کردند حرکت اسلام را متوقف کنند اما پیامبر (ص) با مقاومت و ایستادگی بر اصول الهی، همه این موانع را پشت سر گذاشت.
آیتالله عبادیزاده با مقایسه شرایط امروز جهان اسلام با صدر اسلام خاطرنشان کرد: امروز نیز دشمنان امت اسلامی از ابزارهایی چون تحریم، جنگ روانی و فشارهای بینالمللی استفاده میکنند. تنها راه مقابله، مقاومت و حفظ انسجام امت اسلامی است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با انتقاد از سکوت برخی دولتها و ملتهای اسلامی در برابر جنایات صهیونیسم جهانی گفت: حتی مسیحیان و یهودیان آزاده در قلب اروپا و آمریکا علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات میکنند، اما برخی ملتهای مسلمان سکوت کردهاند. این سکوت، جریحهدارکننده قلب پیامبر اکرم (ص) است.
وی با اشاره به تاریخ تمدن اسلامی و دوران اقتدار مسلمانان تأکید کرد: امروز جهان اسلام نباید به شهروند درجه دو یا سه تبدیل شود. رمز بازگشت به عزت اسلامی، وحدت، همدلی و همافزایی ظرفیتهای امت پیامبر (ص) است.
آیتالله عبادیزاده در پایان گفت: ایران اسلامی پرچمدار عزت مسلمانان در جهان است و باید الگوی وحدت و همبستگی از این سرزمین به دیگر کشورهای اسلامی صادر شود.
