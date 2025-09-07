به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، نیکولای پاتروشف دستیار رئیس جمهور روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: احتمال انفجار خط لوله نورد استریم با مشارکت سرویس‌های اطلاعاتی ناتو را منتفی نمی‌دانم.

دستیار رئیس جمهور روسیه گفت: احتمال اینکه حمله تروریستی توسط سرویس‌های اطلاعاتی ناتو آماده‌سازی و اجرا شده باشد منتفی نیست. عوامل خرابکار بریتانیایی قادر به انجام انفجار نورد استریم هستند.

نیکلای پاتروشف سپس اضافه کرد: انفجار خط لوله نورد استریم حاکی از انجام عملیاتی برنامه‌ریزی‌شده توسط عوامل متخصص است و موقعیت جغرافیایی و عمق آن، نشان‌دهنده بهره‌گیری از توانمندی‌های پیشرفته زیردریایی است که در اختیار تعداد محدودی از کشورها از جمله انگلیس قرار دارد.

ماه گذشته فردی به نام «سرگئی کوزنتسف»، ۴۹ ساله و تبعه اوکراین براساس حکم بازداشت که در آلمان برای وی صادر شده بود، در ایتالیا دستگیر شد. وی به همدستی در سازماندهی حمله به خطوط لوله نورد استریم و نورد استریم ۲ در سپتامبر ۲۰۲۲ متهم شد.

دادستانی آلمان مدعی شده که او بخشی از گروهی است که مواد منفجره را در خطوط لوله مذکور در نزدیکی «بورنهولم» جاسازی کرده و یکی از هماهنگ‌کنندگان این حمله به شمار می‌رود. برخی گزارش‌ها از همکاری وی با اطلاعات اوکراین تا سال ۲۰۱۵ حکایت دارد.

۳ حلقه از خطوط لوله زیردریایی نورد استریم و نورد استریم ۲ در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ به شدت خسارت دیدند به طوری که خط لوله نورداستریم ۲ هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. به گفته سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، مسکو اطمینان دارد که خرابکاری نورد استریم، با حمایت آمریکا صورت گرفته است. دفتر دادستانی کل روسیه پرونده تحقیقات درباره تروریسم بین‌المللی در ارتباط با این خرابکاری را گشوده است.