پالایشگاه نفت روسیه پس از حمله پهپادی طعمه حریق شد

فرماندار منطقه باشقیرستان واقع در روسیه از حمله پهپادی به یک پالایشگاه نفت و وقوع حریق در آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، فرماندار منطقه باشقیرستان واقع در روسیه اعلام کرد که پس از حمله پهپادی امروز شنبه، آتش‌سوزی در تأسیسات یک شرکت نفتی در این منطقه رخ داد.

رادی خبیروف (Radiy Khabirov) در تلگرام در این خصوص نوشت: امروز، شرکت باشنفت مورد حمله تروریستی پهپادهای قرار گرفت.

فرماندار منطقه باشقیرستان در این خصوص ادامه داد که یک پهپاد بر فراز محل تولید نفت سرنگون شد و آتش‌سوزی را به راه انداخت که آتش نشانان در حال خاموش کردن آن هستند.

وی افزود که خسارت به تأسیسات محدود بوده و تلفات جانی نیز نداشته است.

به گفته این مقام روسیه، پهپاد دوم نیز سرنگون شده است.

