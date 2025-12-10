به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: تنها کی یف در مورد شکل توافق منطقه‌ای که می‌پذیرد، تصمیم خواهد گرفت. اوکراین به تضمین‌های امنیتی قوی از سوی آمریکا و ناتو نیاز دارد.

صدراعظم آلمان ادامه داد: هرگونه توافقی در مورد اروپایی‌ها نیاز به تأیید آنها دارد و امنیت اروپا باید حفظ شود؛ ما کسانی هستیم که در این مورد تصمیم می‌گیریم. باید فشار بر روسیه افزایش یابد تا این کشور را به میز مذاکره بکشاند.

فریدریش مرتس سپس اضافه کرد: دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا به بزرگ‌ترین ابزار چانه‌زنی تبدیل شده است. ما در حال انجام مذاکرات فشرده‌ای هستیم تا به سرعت به توافقی در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه دست یابیم.