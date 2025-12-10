  1. بین الملل
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

برلین: باید به توافقی درباره استفاده از دارایی‌های روسیه دست یابیم!

صدراعظم آلمان ادعا کرد: در حال انجام مذاکرات فشرده‌ای هستیم تا به سرعت به توافقی در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه دست یابیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: تنها کی یف در مورد شکل توافق منطقه‌ای که می‌پذیرد، تصمیم خواهد گرفت. اوکراین به تضمین‌های امنیتی قوی از سوی آمریکا و ناتو نیاز دارد.

صدراعظم آلمان ادامه داد: هرگونه توافقی در مورد اروپایی‌ها نیاز به تأیید آنها دارد و امنیت اروپا باید حفظ شود؛ ما کسانی هستیم که در این مورد تصمیم می‌گیریم. باید فشار بر روسیه افزایش یابد تا این کشور را به میز مذاکره بکشاند.

فریدریش مرتس سپس اضافه کرد: دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا به بزرگ‌ترین ابزار چانه‌زنی تبدیل شده است. ما در حال انجام مذاکرات فشرده‌ای هستیم تا به سرعت به توافقی در مورد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه دست یابیم.

    • IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      3 8
      پاسخ
      شما اروپایی‌های نادان چطور جرئت می‌کنید بزرگ‌ترین ابرقدرت هسته‌ای جهان که روسیه است را تهدید کنید؟؟؟؟؟
    • IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      2 0
      پاسخ
      دیگر دوران اروپا گذشت چندین دهه هست ذهنیتان دست آمریکا ست دیگر گذشت برکل دنیا را استعمار میکردین
    • IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      چقدر خوب است دلالت حاکمان اروپایی را میبینیم دیگر گذشت کشورهای آسیا و آفریقا را درسلطه خود قرار میدادین
    • فریدون IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      چرا دادگاه های روسیه اشخاصی این چنین را که قصد سرقت اموال روسیه را دارند محاکمه نمیکنند تا در آینده حق ورود به روسیه را نداشته باشند
    • IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 0
      پاسخ
      ترامپ گفته در اروپا از راست افراطی ها حمایت خواهیم کرد راست افراطیون همان نژاد پرستان مسیحی ویهودیان هستند یعنی دشمن بشریت

