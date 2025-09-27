مقام ناتو: مداخله ما در پاسخ به تخلفات روسیه قاطع و سریع خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رئیس کمیته نظامی ناتو امروز شنبه در سخنانی ادعا کرد: طبق ارزیابی از موارد نقض شده کنونی، ماموریت نظارت بر حریم هوایی در شرق (اروپا) ممکن است به یک ماموریت دفاعی تبدیل شود.

وی در این باره ادامه داد: واکنش کشورهای ناتو به اندازه و ماهیت هر تخلفی که روسیه مرتکب می‌شود، بستگی دارد. هر تخلفی از مرزهای هوایی، زمینی و دریایی ما با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد.

این مقام ناتو ادعا کرد: مداخله ما در پاسخ به تخلفات روسیه قاطع و سریع بوده و ما در مقابل رفتار بی پروای این کشور قاطع خواهیم بود.

این در حالیست که کشورهای اروپایی به بهانه درگیری‌ها در اوکراین و در راستای اتخاذ سیاست‌های ضدروسی خود در هفته‌های اخیر از مشاهده پهپادهایی در حریم هوایی شان خبر داده و ادعا کردند که ناتو باید با آنها مقابله کند.

در این راستا، پس از دو حادثه مشابه، منابع نظامی در دانمارک از رصد پرواز پهپاد بر فراز بزرگ‌ترین پایگاه نظامی این کشور خبر دادند.

پلیس دانمارک ساعاتی پیش اعلام کرد که پهپادهای ناشناس بر فراز بزرگترین پایگاه نظامی این کشور مشاهده شده‌اند که جدیدترین مورد از مجموعه‌ای از مشاهداتی است که مقامات دانمارکی آن را «حمله ترکیبی» نامیده‌اند.

ادعای مشابهی از سوی لهستان و استونی نیز در هفته‌های پیش رسانه‌ای شده بود.