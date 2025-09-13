استقرار ایستگاه راداری روسیه در کالینینگراد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه تحلیلگر آزاد به «نیوزویک» اعلام کرد که ساخت یک مجتمع راداری در کالینینگراد واقع در روسیه، نشان می‌دهد که مسکو در حال آماده شدن برای یک رویارویی بزرگ‌تر و طولانی‌تر با اروپا است.

گزارش‌ها مبنی بر ساخت یک تأسیسات بزرگ در منطقه‌ای در روسیه که با اعضای ناتو، لیتوانی و لهستان هم‌مرز است، نگرانی‌هایی را در اروپا ایجاد کرده است.

«نیوزویک» در بیان اهمیت این اقدام روسیه ادامه داد: کالینینگراد میزبان سامانه‌های دفاع هوایی اس -۴۰۰، واحدهای موشک بالستیک اسکندر و تجهیزات دریایی ناوگان بالتیک است و انتظار می‌رود در صورت بروز درگیری میان روسیه و ناتو، به نقطه کانونی آن تبدیل شود.

به گزارش این رسانه، این در حالیست که مجتمع راداری کالینینگراد تنها چند مایل دورتر از مرز لهستان است.

این در حالیست که مارک روته دبیرکل ناتو پیشتر اعلام کرد که این ائتلاف نظامی عملیات جناح شرقی خود را برای تقویت مواضع اش آغاز می‌کند.

روته اعلام کرد که این عملیات صلابت و نرمش مواضع ناتو را افزایش داده و تاکید خواهد کرد که این نیروها برای دفاع در آمادگی کامل قرار دارند.

وی اضافه کرده است که این نیروها در کنار لهستان حضور خواهند داشت.