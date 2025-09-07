دریافت 42 MB
کد خبر 6582947
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

حاشیه‌های دیدار رئیس‌جمهور و هیأت وزیران دولت چهاردهم با رهبر انقلاب

حاشیه‌های دیدار رئیس‌جمهور و هیأت وزیران دولت چهاردهم با رهبر انقلاب

رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر امروز با رئیس جمهور و هیأت وزیران دولت چهاردهم دیدار کردند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید