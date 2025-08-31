  1. سیاست
  2. رهبری
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

پیام تبریک رهبر معظم انقلاب در پی قهرمانی تیم ملی والیبال جوانان

مقام معظم رهبری در پی افتخارآفرینی تیم والیبال جوانان کشورمان در کسب قهرمانی جهان، در پیامی از فرزندان ملت ایران قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی افتخار آفرینی تیم والیبال جوانان کشورمان در کسب قهرمانی جهان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی از فرزندان ملت ایران قدردانی کردند.

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

«بسمه تعالی

جوانان عزیز قهرمان والیبال

با بازی خوب خود دل ملت ایران را شاد کردید. از همه‌ی شما متشکرم.

سیدعلی خامنه‌ای

۱۴۰۴/۶/۹»

شایان ذکر است، تیم ملی والیبال جوانان جمهوری اسلامی ایران که با کسب هشت پیروزی متوالی در مراحل مقدماتی و حذفی به فینال این رقابت‌ها صعود کرده بود، با شکست سه بر یک ایتالیا برای سومین بار قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان شد.

رامین عبداله شاهی

