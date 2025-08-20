  1. سیاست
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۵۴

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت «محمود فرشچیان»

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت «محمود فرشچیان»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت هنرمند برجسته و نام‌آور محمود فرشچیان را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت هنرمند برجسته و نام‌آور محمود فرشچیان را تسلیت گفتند.

متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هنرمند برجسته و نام‌آور جناب آقای محمود فرشچیان، ستاره درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود. تعهد و دین‌داری، گوهر ارزنده او را در خدمت معارف و دلبستگی‌های مذهبی به کار گرفت و آثار جاودانه به یادگار گذاشت. رحمت و رضوان خدا بر او باد. به خاندان او و دوستان و شاگردانش و به جامعه‌ی هنری کشور تسلیت عرض می‌کنم.

سیدعلی خامنه‌ای

بیست و نهم مرداد یکهزار و چهارصد و چهار

