پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت «محمود فرشچیان»

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب در پیامی درگذشت هنرمند برجسته و نامآور محمود فرشچیان را تسلیت گفتند.
متن پیام مقام معظم رهبری به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هنرمند برجسته و نامآور جناب آقای محمود فرشچیان، ستاره درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود. تعهد و دینداری، گوهر ارزنده او را در خدمت معارف و دلبستگیهای مذهبی به کار گرفت و آثار جاودانه به یادگار گذاشت. رحمت و رضوان خدا بر او باد. به خاندان او و دوستان و شاگردانش و به جامعهی هنری کشور تسلیت عرض میکنم.
سیدعلی خامنهای
بیست و نهم مرداد یکهزار و چهارصد و چهار
