لزوم ارتقای سطح سواد عمومی و اداری بخشداران آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز دوشنبه در دوره آموزشی تخصصی ویژه بخشداران آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت سواد در نظام آموزشی امروزی، اظهار داشت: به رغم توسعه کمی نظام آموزشی، ما همچنان با چالشهای مرتبط با سواد در کشور مواجه هستیم.
وی سواد کارگزاران اجرایی را به سه بخش سواد آکادمیک، سواد عمومی و سواد اداری تقسیمبندی کرد و افزود: سواد آکادمیک در دانشگاهها آموخته میشود و پایهای برای شکلگیری سواد عمومی است؛ بنابراین، بخشداران و مدیران میبایست همواره در راستای ارتقای سواد عمومی و تقویت سواد اداری خود گام بردارند.
معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی بر اهمیت تقویت سواد عمومی و اداری تأکید کرد و افزود: بخشداران باید با وظایف محوله و مأموریتهای خود بهطور کامل آشنا باشند.
محمدزاده، اعتماد مردم به نظام حکمرانی را مهمترین سرمایه اجتماعی خواند و خطاب به بخشداران گفت: تقویت این اعتماد را باید بهعنوان اولویت اول مأموریت کاری خود در نظر بگیرید؛ شما بهعنوان بخشدار، علاوه بر مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور، تکالیف اساسی همچون حفظ و ارتقای نظام و امنیت عمومی، توجه مضاعف به نظام سلامت مردم و پشتیبانی از نظام تعلیم، تربیت و آموزش حوزه خدمتی را بر عهده دارید.
وی در ادامه، ارتقای سرمایه اجتماعی را مستلزم توسعه نظامهای سلامت و آموزش دانست و تصریح کرد: لازم است این دو مهم را در اولویت کاری خود قرار داده و برای توسعه آنها بکوشید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به نقش توسعه فردی در موفقیت مدیران، خاطرنشان کرد: در نظام توسعه، معیار اول، توسعه خود فرد است. هرچه فرد در حوزههای مختلف توسعه یابد، موفقتر عمل خواهد کرد. از این رو، لازم است برای توسعه فردی خود نیز وقت بگذارید.
این دوره آموزشی با حضور بخشداران سراسر استان و با هدف بازشناسی مأموریتها و وظایف محوله آنان برگزار شد.
