توزیع بسته‌های معیشتی و نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند تبریز

توزیع بسته‌های معیشتی و نوشت‌افزار بین دانش‌آموزان نیازمند تبریز

تبریز- بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر با حضور استاندار آذربایجان شرقی و توسط مرکز نیکوکاری میان نیازمندان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، مرکز نیکوکاری شهید محمدصادق وحیدی با همکاری مسجد صاحب‌الزمان (عج) تبریز، روز شنبه اقدام به توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند کرد.

در جریان این برنامه نیکوکارانه، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی از روند آماده‌سازی و توزیع بسته‌ها بازدید کرد.

وحیدی، مدیر مرکز نیکوکاری شهید محمدصادق وحیدی، در حین این بازدید با اشاره به نقش مؤثر خیرین و جوانان در تداوم برنامه‌های حمایتی گفت: با الطاف الهی و همت بلند خیرین گران‌قدر و جوانان پرانگیزه، چنین برنامه‌هایی به صورت مستمر در این مرکز ادامه خواهد داشت.

این اقدام که با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و ایجاد شور و نشاط تحصیلی در بین دانش‌آموزان انجام شد، مورد استقبال قرار گرفت.

