به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید، مرکز نیکوکاری شهید محمدصادق وحیدی با همکاری مسجد صاحبالزمان (عج) تبریز، روز شنبه اقدام به توزیع بستههای معیشتی و لوازمالتحریر میان دانشآموزان نیازمند کرد.
در جریان این برنامه نیکوکارانه، بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی از روند آمادهسازی و توزیع بستهها بازدید کرد.
وحیدی، مدیر مرکز نیکوکاری شهید محمدصادق وحیدی، در حین این بازدید با اشاره به نقش مؤثر خیرین و جوانان در تداوم برنامههای حمایتی گفت: با الطاف الهی و همت بلند خیرین گرانقدر و جوانان پرانگیزه، چنین برنامههایی به صورت مستمر در این مرکز ادامه خواهد داشت.
این اقدام که با هدف حمایت از خانوادههای نیازمند و ایجاد شور و نشاط تحصیلی در بین دانشآموزان انجام شد، مورد استقبال قرار گرفت.
