اطلاعیه افت فشار یا قطعی آب در برخی از مناطق تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است:

با توجه به کمبود شدید آب در مخازن شهر به اطلاع ساکنین محترم واقع در خیابان رسالت، کوی لاله، جلالیه، میدان امام حسین، شهرک رازی، ساختمان سنگی، کوی استانداری، کرم زاده، ولیعصر ۲، دهخدا، سپهر صادرات، فرشته، باغمیشه، کوی گاز، میدان اطلس تا میدان ارغوان، اول میرداماد، ویلاشهر، کوی دادگستری، سهند و مجتمع فجر می‌رساند در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۷ احتمالاً مواجه با کمبود فشار آب یا قطعی آب خواهند شد.

بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.