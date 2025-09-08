به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی روز دوشنبه در جلسه هماهنگی گرامی‌داشت چهل‌وپنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس استان با بیان اینکه برنامه‌های اعلامی هفته دفاع مقدس جزو برنامه عمومی در استان است، گفت: این برنامه‌ها ناقض برنامه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی نیست و نکته کلیدی برنامه‌های امسال بازنشر فرهنگ ایثار و مقاومت است.

محمدزاده در ادامه با اشاره به لزوم تقویت بازنمایی مدیریت جنگ هشت‌ساله و جنگ دوازده‌روزه، بیان کرد: در حالی‌که در جنگ دوازده‌روزه تحت شدیدترین فشارها بودیم اما خوشبختانه هیچ عرصه و جبهه‌ای خالی نشد و پای کسی در این جنگ تحمیلی نلرزید.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار جامعه فعلی را نیازمند فرهنگ ایثار و مقاومت دانسته و خاطر نشان کرد: جهت ارج نهادن بهتر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و یگان‌های نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس همه ارگان‌ها باید پای کار بیایند تا بتوانیم امسال با رویکردهای متفاوتی نسبت به بازنمایی ارزش‌های دفاع مقدس و جنگ دوازده‌روزه بپردازیم.