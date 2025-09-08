برپایی محافل قرآنی آستان قدس رضوی در سراسر کشور هم زمان با هفته وحدت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مسعود میریان اظهار کرد: با هدف ترویج وحدت اسلامی، ترویج آموزههای قرآنی و پاسداشت میراث پیامبر اعظم (ص) در مناطق مختلف استان بهویژه شهرهای سنینشین محافل انس با قرآن کریم در سراسر استان خراسان رضوی، در حال برگزاری است.
مدیر مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی افزود: در همین راستا، دو محفل قرآنی ویژه نیز در شهرستان خواف برگزار میشود که محفل اول، پنجشنبه ۱۳ شهریور مصادف با شب ۱۲ ربیعالاول در مسجد محمد رسولالله (ص) برگزار شد و محفل دیگر سهشنبه ۱۸ شهریور مصادف با شب ۱۷ ربیعالاول در مسجد امام جعفر صادق (ع)، میزبان علاقهمندان به قرآن است.
وی ادامه داد: این مراسمها با تلاوت قاریان بینالمللی و کشوری از جمله جلیل حسینزاده، مصطفی احمدی، عبدالمجید بختیاری و احمد اصالت، همراه خواهد بود.
میریان بیان کرد: همچنین محفل انس با قرآن روز یک شنبه ساعت ۱۹ در حوزه علمیه «مهدیه» در شهر تربت جام برگزار شد که در این مراسم حاج حامد علیزاده، قاری برجستهی کشوری به تلاوت آیات نورانی قرآن، پرداخت.
مدیر مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی یادآور شد: این برنامهها بخشی از تلاشهای مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی برای ترویج فرهنگ قرآنی و تقریب مذاهب اسلامی در هفته وحدت است که با شعار «رحمة للعالمین»، برگزار میشود.
