استقلال موشکی کشور دشمن را به التماس وا داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالباری مجاهد صالحی عصر دوشنبه در افتتاحیه رویداد تولید محتوای بسیج شهرستان تایباد با اشاره به عملکرد صهیونیست‌ها در طول سال‌ها اظهار کرد: روی موشک‌های رژیم غاصب صهیونیستی ننوشته است هدف اهل سنت یا شیعیان هستند بلکه آنها اسلام را هدف قرار داده اند و باید برای نابودی این غده سرطانی همه تلاش و مجاهدت کنیم.

مولوی اهل سنت با اشاره به هفته وحدت به همگان توصیه کرد دست از اختلافات بردارند و بر مشترکات تمرکز کنند چرا که دشمن وحدت و انسجام ما را که عامل پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بوده است را هدف قرار داده است.

وی با بیان خاطره‌ای از حضور آمریکایی‌ها در افغانستان در سال‌های اشغال و توزیع دو شکلات به افغانی‌ها گفت: آمریکایی‌ها به هر کودک افغانی دو شکلات تلخ و شیرین هدیه می‌دادند که روی شکلات تلخ نوشته شده بود محمد و هدیه اسلام و شیرین رو با نام عیسی و هدیه مسیحیت معرفی می‌کردند که با این نوع رفتارها از ابتدا ذهن کودکان را به اسلام بدبین می‌کردند و اینگونه نسبت به دین رحمت و اخلاق توهین و تبلیغات می‌کردند.

مولوی صالحی با اشاره به اتحاد مقدس که رهبری عزیز فرمودند، افزود: اتحاد مقدس اتحادی است که باید قلبی و دلی باشد و پاک بماند.

مولوی اهل سنت تبیین مفهومی اتحاد مقدس را مستلزم ۳ راهکار فردی، اجتماعی و سیاسی دانست و گفت: از تعصبات کورکورانه پرهیز کنیم و یکدیگر را تخریب نکنیم و فرهنگ گفتگو را گسترش دهیم.

وی به حمایت و تقویت رسانه‌های وحدت آفرین توصیه کرد و افزود: ما باید برای رسانه‌هایی که تولید محتوای وحدت آفرین دارند ارزش مضاعف قائل شویم چرا که سیره رسول گرامی اسلام وحدت و انسجام اجتماعی بوده و این را باید الگوی خود قرار دهیم