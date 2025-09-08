به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر صالحی در نشست شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص) که صبح امروز در باغ نگارستان تهران برگزار شد، با تأکید بر لزوم همافزایی علمی و فناورانه میان کشورهای اسلامی پیشنهاد ایجاد آزمایشگاههای مشترک در حوزه فناوریهای نوظهور را مطرح کرد.
صالحی با اشاره به شتاب تحولات در عرصه علم و فناوری بهویژه در حوزههایی چون هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی گفت: این حوزهها بهسرعت در حال توسعه هستند و اگر کشورهای اسلامی امروز اقدام نکنند فاصله موجود با کشورهای پیشرفته بهقدری زیاد خواهد شد که جبران آن تقریباً غیرممکن میشود.
وی افزود: ایجاد آزمایشگاههای تحقیقاتی در چنین حوزههایی بسیار پرهزینه است و هیچ کشوری به تنهایی قادر به تأمین هزینههای آن نیست. بنابراین باید با همافزایی و مشارکت مالی دولتها، مراکز تحقیقاتی و نهادهای بینالمللی، آزمایشگاههای مشترکی در کشورهای مختلف اسلامی مانند اندونزی و اردن راهاندازی شود تا همه دانشمندان کشورهای اسلامی بتوانند از ظرفیت آنها بهرهمند شوند.
رئیس هیئتمدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) همچنین خواستار فعالتر شدن گروههای کاری این بنیاد شد و اظهار داشت: چهار یا پنج گروه کاری تعریف شده است، اما هنوز مشخص نیست چه اشخاص یا مؤسساتی مسئولیت پیگیری و هدایت آنها را برعهده دارند. لازم است برای هر گروه کاری، مسئول یا مرکز مشخصی تعیین شود تا اقدامات بهصورت عملیاتی دنبال گردد.
صالحی در ادامه به موضوع مشارکت نهادهای مالی اسلامی پرداخت و گفت: بانک توسعه اسلامی (IDB) میتواند نقش پررنگتری در حمایت مالی از پروژههای علمی و فناورانه ایفا کند. مشارکت این نهاد در تأمین منابع مالی، میتواند گسترش همکاریهای علمی میان کشورهای اسلامی را تسهیل کند.
وی همچنین به جایگاه زنان در علم و آموزش عالی ایران اشاره کرد و گفت: در ایران بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاهها و بیش از ۵۰ درصد دانشجویان را زنان تشکیل میدهند و حتی در برخی مقاطع این آمار به بیش از ۶۰ درصد میرسد. بنابراین برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی ما باید در ایران بهجای توانمندسازی زنان، به توانمندسازی مردان هم توجه کنیم. اما در سطح جهان اسلام، حمایت از زنان و ارتقای جایگاه آنها در علم و فناوری یک ضرورت جدی است.
صالحی در پایان ضمن قدردانی از مشارکت اعضا در این نشست، بر اهمیت جایزه مصطفی(ص) تاکید کرد و گفت: این جایزه بهدلیل نام متبرکی که دارد، یکی از معتبرترین جوایز علمی جهان اسلام است.
