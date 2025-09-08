به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی اظهار کرد: پیرو تصویب ضوابط تشکیل شورای راهبردی توسعه فناوری‌های نوین مالی، اولین جلسه این شورا در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به ریاست «محمدرضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی برگزار و احکام اعضای حقیقی شورا در این نشست به ایشان اعطا شد.

وی افزود: شورای راهبردی توسعه فناوری‌های نوین مالی، بر اساس مواد ۴ و ۱۶ قانون بانک مرکزی و با هدف گسترش پایدار و حمایت از فناوری‌های نوین مالی در فضای اقتصادی کشور تشکیل می‌شود.

سخنگوی بانک مرکزی بیان کرد: این شورا با ریاست رئیس کل بانک مرکزی و با حضور معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین به عنوان دبیر، معاون تنظیم گری و نظارت، معاونین ارزی و سیاست‌گذاری پولی - بین‌الملل (متناسب با موضوع جلسه)، یک نفر از اعضای هیئت عالی و پنج عضو حقیقی کارشناس ارشد خبره در حوزه فناوری‌های نوین مالی و رمزپول فعالیت خواهد کرد.

قمری‌وفا در پایان گفت: در این چارچوب، دکتر معمار نژاد، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی انفورماتیک، دکتر حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و دکتر صیامی، دبیر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت، به عنوان کارشناسان عضوی حقیقی شورای مذکور توسط رئیس کل بانک مرکزی منصوب شدند.