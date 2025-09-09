خبرگزاری مهر، گروه استانها: وقتی خیلیها موفقیت در کنکور را در کلاسهای چند ده میلیونی، مشاوران برند و خوابگاههای لاکچری جستوجو میکنند، سه جوان از خراسان جنوبی بیسروصدا، بیهیاهو و فقط با اتکا به اراده، برنامهریزی و علاقه، خودشان را به قلههای رقابت سراسری رساندند.
برای این نخبگان تنها چیزی که اهمیت داشت، تصمیمی بود که هر روز صبح برای ادامه مسیر میگرفتند. آنها نه تنها یک سال بلکه شاید سالهای دبیرستان را تلاس کرده، برنامه ریزی داشتند و با مطالب درسی انس گرفتند تا در نهایت بتوانند در روز اعلام نتایج اشک شوق بریزند.
بی شک گفت و گو با رتبههای برتر کنکور در خراسان جنوبی برای آنهایی که در سالهای آتی بر صندلی رقابت بزرگترین ماراتن علمی کشور خواهند نشست، جذاب است.
سال کنکور برای رتبه ۱۰ منطقه ۲
علی امیرآبادی زاده اهل بیرجند که رتبه ۱۰ منطقه در رشته ریاضی و فیزیک را به دست آورده است در گفت و گو با مهر اظهار کرد: در سالی که به کنکور منتهی شد من ۷۰-۸۰ درصد فعالیت گذشته خودم را داشتم ولی انجام آن را بر اساس یک برنامه ریزی دقیق تدبیر میکردم.
وی بیان کرد: ۳۰ درصد دیگر از فعالیتها را که برایم از اولویت برخوردار نبود را نیز کنار گذاشتم.
رتبه ۱۰ منطقه ۲ در رشته ریاضی و فیزیک گفت: در یک مثال بخواهم بگویم من فعالیت ورزشی را در سالهای قبل از کنکور به صورت مستمر داشتم ولی در سال کنکور آن را به حدأقل رسانده بودم.
امیرآبادی زاده که در دبیرستان شهید بهشتی (مدرسه استعدادهای درخشان) تحصیل می کرده است، تأکید کرد: به نظر من در موفقیت همه چیز به برنامه ریزی و تلاش و اراده بستگی دارد و میتوان با افزایش کیفیت و کمیت در مطالعه به موفقیت رسید و نیاز به صرف هزینههای فراوان ندارد.
وی بیان کرد: شاید در مورد برخی از رتبههای برتری کشور در سال جاری این مورد مشاهده شده باشد که هزینههای خاص کرده باشند یا والدین آنان پزشک و.. باشند ولی باید به بقیه رتبههای برتر که اتفاقاً جمعیت بیشتری را نیز شامل میشد نگاهی کرد و دریافت که تنها تلاش و اراده انسان را به هدف میرساند.
انتخابم مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف است
دارنده رتبه برتر در کنکور سراسری ۱۴۰۴ اظهار کرد: اولین انتخاب من رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است و این رشته را بر اساس علاقهای که از همان نوجوانی به ریاضی و الگوریتم و برنامه نویسی داشتم، انتخاب کردم.
امیرحسین علیپور دیگر رتبه برتر کنکور ۱۴۰۴ از خراسان جنوبی است که توانسته است رتبه ۸ منطقه را به دست آورد. وی در گفت و گو با مهر بیان کرد: من در بی رستان شهید بهشتی بیرجند (دبیرستان استعدادهای درخشان) تحصیل میکردم.
در مدارس سمپاد رقابت دوستانه زمینه ساز تلاش بیشتر میشود
وی در پاسخ به این سوال که تحصیل در مدرسه سمپاد چقدر در موفقیت او مؤثر بوده است، گفت: در وهله اول باید به این نکته اشاره کنم که نقش اول در موفقیت دانش آموزان مدارس استعدادهای درخشان را تلاش خود آنان و در وهله بعد دلسوزی مربیان و معلمان رقم میزند.
علیپور گفت: البته باید به این نکته نیز اشاره کنم که در مدارس استعدادهای درخشان یک جو رقابت بین دانش آموزان وجود دارد که همین رقابت دوستانه به طور طبیعی افزایش تلاش و موفقیت را رقم میزند.
تفریح را مدیریت کردم
رتبه ۸ منطقه ۲ در رشته ریاضی و فیزیک اظهارکرد: در سال منتهی به کنکور برخی از تفریحات به حدأقل میرسد و من تنها در زمانی که خسته میشدم یک ساعتی را پیاده روی، دیدن فیلم و یا ساز زدن را داشتم که البته تنها همان یک ساعت بود.
علیپور گفت: بنا به علاقه شخصی اولین انتخاب او رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف بوده است.
پرنیا قاسمی از دیگر رتبههای برتر خراسان جنوبی است که توانسته است رتبه ۱۰ منطقه دو در رشته هنر را به دست آورد.
وقتی علاقه، محصل ریاضی فیزیک را به رتبه برتر کنکور هنر رساند
وی گفت: من سال دهم را در رشته ریاضی- فیزیک تحصیل کردم ولی به واسطه علاقهای که به هنر داشتم سال یازدهم و دوازدهم را در رشته گرافیک ادامه تحصیل دادم و میخواستم آینده ام را با هنر ادامه دهم.
قاسمی با اشاره به اینکه از مرداد- شهریور سال ۱۴۰۳ مطالعه خود برای کنکور را شروع کرده است، اظهارکرد: من در کلاس کنکور و آزمونهای جامع شرکت کردم اما در رشته ما بیشتر از هر چیز منابع از اهمیت برخوردار است و این کلاسها تنها به ذهن نظم میدهد و به نوعی مرور است.
هنریها برای موفقت تنها تست نمیزنند
رتبه برتر کنکور ۱۴۰۴ بیان کرد: برای سایر رشتهها کنکور در مردادماه تمام میشود ولی ما هنریها از آنجایی که باید آزمون عملی نیز بدهیم کنکور هنوز ادامه دارد و در وقع فردی که در کنکور هنر موفق شده علاوه بر آزمون تئوری آزمون عملی را نیز رد کرده است.
وی یادآور شد: از آنجایی که میخواستم که تمرکز ذهنم را معطوف به کنکور کند، بسیاری از تفریحات را در سال منتهی به کنکور کم کردم چرا که تنها بحث وقت و زمان نبود بلکه تمرکز ذهنی را بر هم میریخت.
حاصل تمام این گفتوگوها یک پیام ساده ولی قدرتمند است. اینکه مسیر موفقیت با علاقه، تمرکز و تلاش مستمر ساخته میشود.
رتبههای برتر خراسان جنوبی با وجود تفاوت در رشته و سبک مطالعه، یک نقطه مشترک داشتند؛ انتخاب آگاهانه، تمرکز بالا و حذف هر چیزی که ذهن را از هدف دور میکرد.
آنها نشان دادند که موفقیت در کنکور فقط یک عدد نیست، بلکه داستانی از انتخابهای درست، باور به خود و حرکت در مسیر علاقه است.
