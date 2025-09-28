نخبگان علمی و برگزیدگان کنکور در بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور رئیس کل دادگستری استان بوشهر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، مدیرکل آموزش و پرورش استان، فرماندار شهرستان بوشهر و رئیس آموزش و پرورش شهرستان، آیین تجلیل از نخبگان علمی و برگزیدگان کنکور ۱۴۰۴ دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی بوشهر برگزار شد.

فرماندار بوشهر عصر یکشنبه در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگاران با تبریک به دانش‌آموزان برگزیده و خانواده‌های آنان اظهار داشت: ثروت حقیقی ایران اسلامی نه در منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی، بلکه در وجود جوانان نخبه، خلاق و اندیشمندی است که با اتکای به علم و دانش، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در عرصه‌های ملی و بین‌المللی به اهتزاز درمی‌آورند.

محمد مظفری موفقیت‌های به‌دست‌آمده را نتیجه خودباوری، تلاش مستمر و همراهی خانواده‌ها و نظام آموزشی دانست و افزود: دبیرستان شهید بهشتی بوشهر در کنکور ۱۴۰۴ توانست افتخارات قابل توجهی کسب کند و جایگاه برتر استان را تثبیت نماید.

فرماندار بوشهر با تأکید بر جایگاه مهم آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی توانمند تصریح کرد: نظام تعلیم و تربیت کشور امروز با پرورش نسل جوانان نخبه و خلاق، رسالت تاریخی خود را به‌خوبی ایفا کرده است.

مظفری حمایت همه‌جانبه دولت وفاق ملی از نخبگان را ضروری دانست و بیان کرد: فراهم‌کردن زمینه‌های شکوفایی استعدادهای جوانان از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مسئول است.

وی با اشاره به جایگاه ممتاز علمی ایران در سطح منطقه و جهان خاطرنشان کرد: دستاوردهای علمی و فناوری کشور مرهون تلاش‌های نسل جوانی است که با روحیه خلاقیت، ابتکار و خودباوری در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی گام برداشته‌اند.

فرماندار بوشهر در پایان گفت: استمرار این مسیر و دستیابی به قله‌های پیشرفت جهانی تنها با اتکا به ظرفیت‌های جوانان متخصص ممکن خواهد بود و مسئولان موظف‌اند با حمایت بی‌وقفه زمینه تعالی آنان را فراهم کنند