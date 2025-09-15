به گزارش خبرنگار مهر، حامد رخسار پور ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به وجود ۴۶ مدرسه دو شیفت در بیرجند، بیان کرد: در راستای اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم که مورد تاکید ریاست جمهوری است، پیشنهاد ساخت ۱۰۳ فضای آموزشی با ۴۷۳ کلاس در استان را به تهران ارائه کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه تلاش شد ۵۸ فضای آموزشی با ۱۶۰ کلاس تا مهر ماه در خراسان جنوبی افتتاح شود، گفت: از این تعداد ۱۶ فضا از ابتدای سال تاکنون در استان به بهره برداری رسیده و ۴۲ فضای آموزشی هم با ۱۲۷ کلاس مهرماه در خراسان جنوبی افتتاح می‌شود.

رخسار پور با اشاره به استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی برای مشارکت در ساخت فضاهای آموزشی استان، تاکید کرد: در حال حاضر بزرگترین چالش شهرستان بیرجند، مشکل کمبود فضای آموزشی است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با بیان اینکه طرح شهید عجمیان از سه سال پیش با هدف شاداب سازی مدارس در کشور آغاز شده است، گفت: در این راستا دو هزار و ۶۰۰ کلاس در استان هدف گذاری شد که تاکنون هزار کلاس رنگ آمیزی شده‌اند و مابقی تا پایان مهر رنگ آمیزی خواهند شد.

رخسار پور با بیان اینکه تعمیر میز و صندلی مدارس مورد نظر هم در این راستا انجام می‌شود، افزود: در طراحی مدارس به معماری ایرانی اسلامی توجه می‌شود که این موضوع سبب رشد دانش آموزان در ابعاد مختلف خواهد شد.

وی با بیان اینکه ساخت مجتمع‌های آموزشی با هدف استفاده از همه امکانات مورد نظر توسط دانش آموزان در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: ساخت مجتمع هنرستانی در بیرجند از مهر ماه شروع می‌شود و همچنین طراحی احداث مجتمع‌های آموزشی در طبس و فردوس هم در حال انجام است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی با بیان اینکه در گذشته هم مجتمع آموزشی سردار سلیمانی در بیرجند افتتاح شد، اظهار داشت: ساخت مجتمع آموزشی امام رضا (ع) در بیرجند در حال انجام است.