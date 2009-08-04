به گزارش خبرنگار مهر، گفتگو با نفرات برتر کنکور 88 می تواند حاوی نکات قابل توجهی برای داوطلبان سال آینده کنکور باشد. آنچه بیش از هر عامل دیگری که علاوه بر توکل به خدا دلیل موفقیت نفرات برتر کنکور بوده تلاش و سخت کوشی بسیار این داوطلبان بوده است. در زیر گفتگوی خبرنگار مهر با برخی نفرات برتر کنکور را می خوانید.

رتبه یک علوم ریاضی: به رتبه بالا فکر می کردم اما انتظار رتبه یک را نداشتم

معین فلاحتگر رتبه یک گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موفقیت خود در کنکور با بیان اینکه انتظار رتبه یک را نداشته است گفت: با توجه به تلاشی که کرده بودم امید کسب رتبه ای شاخص را داشتم اما هرگز تصور نمی کردم رتبه یک را به دست بیاورم.

وی در رابطه با شرکت در کلاسهای کنکور و تاثیری که این کلاسها می تواند بر موفقیت کنکوریها بگذارد گفت: در کلاس کنکور شرکت نکردم اما در آزمونهای آزمایشی سازمان سنجش و یک موسسه خصوصی شرکت کردم.

فلاحتگر در رابطه با رشته ای که برای ادامه تحصیل انتخاب خواهد کرد نیز گفت: رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب می کنم.

رتبه یک علوم انسانی: درسها را مفهومی خواندم

نرگس مبارکی نفر اول گروه علوم انسانی از گرمسار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای رتبه تک رقمی تلاش کرده بودم اما مطمئن بودم در منطقه 2 رتبه بالایی به دست می آورم.

وی در رابطه با رشته ای که برای ادامه تحصیل انتخاب خواهد کرد اضافه کرد: از ابتدا رشته علوم انسانی را برای ادامه تحصیل در رشته حقوق انتخاب کرده بودم و به احتمال زیاد رشته حقوق در دانشگاه شهید بهشتی را انتخاب می کنم.

نفر اول گروه علوم انسانی با بیان اینکه به کلاس کنکور نرفته است ادامه داد: فقط در دو همایش درسی که از طرف اداره آموزش و پرورش برگزار شده بود شرکت کردم.

وی خانواده و معلمانش را همراهان خوبی دانست و گفت: درسها را مفهومی خواندم.

رتبه یک هنر: هیچ کتاب درسی در دوره تحصیل نمی تواند برای کنکور هنر کافی باشد

شیما پورمحمدی رتبه یک گروه آزمایشی هنر از تهران که دیپلم ریاضی دارد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تلاش خود برای موفقیت در کنکور گفت: من برای کسب رتبه یک تا 20 تلاش می کردم و به طور حتم می دانستم رتبه یک یا دو رقمی کسب خواهم کرد اما هرگز تصور نمی کردم نفر اول گروه هنر شوم. البته هنوز هم باورم نمی شود این رتبه برتر را کسب کرده ام.

وی در رابطه با رشته ای که می خواهد انتخاب کند و در آن ادامه تحصیل دهد گفت: در حال تصمیم گیری هستم که رشته گرافیک یا انیمیشن در دانشکده صدا و سیما یا دانشگاه تهران را انتخاب کنم.

پورمحمدی در رابطه با شرکت در کلاسهای کنکور گفت: هیچ کتاب درسی در دوره تحصیل ما نمی تواند برای کنکور هنر کافی باشد. معلمان مدرسه ما مربیان یکی از آموزشگاههای هنری بودند و با وجودی که کلاس کنکور به معنی واقعی نداشتیم این امر کمک زیادی به ما کرد چرا که برای کنکور هنر لازم است فعالیت فرامدرسه ای داشته باشیم.

رتبه دو علوم ریاضی و فنی: رشته مکانیک در دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب می کنم

مسعود بهزادی نسب نفر دوم گروه علوم ریاضی و فنی از شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه تلاشهای خود برای کسب موفقیت در کنکور گفت: تمام تلاش خود را برای تحصیل بکار گرفتم و تنها در درسهای ریاضی و فیزیک در کلاسهای خصوصی 30 نفره شرکت کردم.

وی در رابطه با رشته ای که می خواهد انتخاب کند افزود: با مشاوران انتخاب رشته مشورت کرده ام و به احتمال 90 درصد رشته مکانیک دانشگاه صنعتی شریف را انتخاب می کنم.

رتبه دو زبانهای خارجی: رشته برق دانشگاه صنعتی اصفهان را انتخاب می کنم!

محمد سعید هاشمی نفر دوم گروه زبانهای خارجی از اصفهان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با موفقیت خود در کنکور گفت: با تلاش خود و حمایت خانواده ام توانستم در کنکور موفق شوم. البته برای شرکت در کنکور ریاضی به کلاس کنکور رفتم.

وی در رابطه با رشته ای که می خواهد برای ادامه تحصیل انتخاب کند افزود: هنوز مطمئن نیستم اما به احتمال زیاد رشته برق در دانشگاه صنعتی اصفهان را انتخاب می کنم و اگر بتوانم در کنارش ادامه بدهم رشته زبان را هم می خوانم.

رتبه دو علوم تجربی: در سالهای مختلف و در درسهای مختلف به کلاسهای کنکور رفته ام

سید میلاد حسینی الهاشمی نفر دوم گروه علوم تجربی از شیراز که دانش آموز مدرسه تیزهوشان بوده است نیز گفت: در سالهای مختلف و در درسهای مختلف به کلاسهای کنکور رفته ام.

وی در رابطه با رشته ای که می خواهد برای ادامه تحصیل در دانشگاه انتخاب کند اضافه کرد: در حال تحقیق کردن هستم اما به احتمال زیاد یکی از رشته های پزشکی یا دندانپزشکی را انتخاب می کنم.

نفر دوم گروه علوم تجربی با بیان اینکه از اول گمان نمی کرده رتبه دو کنکور را به دست بیاورد افزود: می خواستم آن چیزی را که بلدم با تمام توان در کنکور پیاده کنم تا بعدا حسرت نخورم، همچنین سعی کردم از وقتم بهترین استفاده را ببرم.

رتبه سه هنر: انتخابم از میان رشته های نقاشی، عکاسی و موسیقی دانشگاه هنر است

نیلوفر براری نفر سوم گروه آزمایشی هنر از استان تهران در رابطه با نقش کلاس کنکور و آموزشهای خارج از مدرسه گفت: از آنجایی که هنر رشته اصلی من نبود و از رشته ریاضی به این رشته آمده بودم در کلاسهای آمادگی یک آموزشگاه شرکت کردم.

وی در رابطه با رشته و دانشگاهی که می خواهد انتخاب کند اظهار داشت: می خواهم دانشگاه هنر را انتخاب کنم و از این انتخاب از میان رشته های نقاشی، عکاسی و موسیقی خواهد بود.

رتبه سه علوم ریاضی و فنی: کلاس کنکور رفته ام

وهاب زارعی نفر سوم گروه علوم ریاضی و فنی از مشهد نیز در رابطه با شرکت در کلاسهای کنکور به مهر گفت: نزدیک به 15 جلسه در کلاسهای آمادگی کنکور در یک آموزشگاه شرکت کردم.

این رتبه برتر کنکور در رابطه با انتخابش برای تحصیل در دانشگاه گفت: به احتمال بسیار زیاد رشته برق را در دانشگاه صنعتی شریف انتخاب می کنم.