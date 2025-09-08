به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر مصطفی ایزدی فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) ظهر امروز در مراسم سی‌امین سالگرد شهادت «سیدمحمد صنیع‌خانی» که با حضور جمعی از همرزمان شهید و کارکنان وزارت دفاع بر سر مزارش در حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد، ضمن تبریک ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، با اشاره به شخصیت این شهید والامقام اظهار داشت: شهید صنیع‌خانی در شرایط بسیار سخت همراه ما بودند و شاهد تلاش‌های پر برکت ایشان بودیم.

سرلشکر ایزدی در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با وجود فراز و نشیب‌ها، جبهه حق همواره پیروز بوده است. امروز نیز با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و پشتیبانی ملت، دشمنان ما عاجزانه تقاضای آتش‌بس می‌کنند.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران اصلاً قابل قیاس با رژیم صهیونیستی نیست؛ طوری که مجبور شدند آتش‌بس اعلام کنند؛ لذا هرچه با قدرت بیشتری کار کنیم، مشت نظام محکم‌تر خواهد شد و مراحل بعدی پیروزی نزدیک‌تر خواهد بود.

وی سپس با اشاره به ابعاد معنوی بعثت پیامبر اعظم (ص) بیان کرد: پیامبر اکرم (ص) دارای دو بعثت بودند؛ یکی بعثت درونی که حالتی ویژه در وجود آن حضرت ایجاد کرد و قرآن بر قلب مبارکشان نازل شد و دیگری بعثت بیرونی که رسالت تبلیغ و هدایت بود. این بعثت درونی همان «جهاد اکبر» است که پیامبران در مسیر آن منادی توحید بودند.

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه فعالیت‌های شما همرزمان شهید کاری ارزشمند و در عین حال گمنام است، خاطرنشان کرد: همان‌طور که پیامبر (ص) بعثت درونی و بیرونی داشتند، ما هم می‌توانیم چنین باشیم. آیه «تنزل الملائکة و الروح» در سوره قدر به صورت مضارع بیان شده و ناظر به حال و آینده است؛ بنابراین می‌تواند شامل حال ما هم بشود.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به خصوصیات شخصیتی شهید صنیع‌خانی، گفت: ایشان مرد هزارسنگر بود، فردی دوست‌داشتنی، اهل تهجد، مقید به ارزش‌های عاشورایی و همواره در خدمت به دیگران. خانواده ایشان نیز از سادات بزرگوار و اهل ایثار و مقاومت بودند.

وی ادامه داد: پیش از انقلاب اسلامی، شهید صنیع‌خانی همراه با جمعی از مبارزان انقلابی همچون شهید داود کریمی و حاج رضا خانی در انتشار اعلامیه‌های روشنگرانه نقش فعال داشت و این فعالیت‌ها الهام‌بخش قشر دانشجو و جوانان آن دوران بود.

سرلشکر ایزدی با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار داشت: «فلما صدقنا انزل الله الکبت علی عدوّنا و انزل علینا النصر»، یعنی وقتی خداوند صداقت ما را دید، خواری و ذلت را بر دشمنان فرو فرستاد و نصرت و پیروزی را شامل حال ما کرد. شهید صنیع‌خانی مجسمه‌ای از صداقت بود و تلاش‌هایش تنها برای خداوند و رضای او بود.

فرمانده قرارگاه سایبری خاتم‌الانبیاء تأکید کرد: اگر ما هم در زندگی شخصی، اجتماعی و کاری با صداقت باشیم، خداوند سبحان همان‌طور که در جبهه‌های جنگ و عملیات‌ها نصرت و پیروزی را نصیب رزمندگان کرد، در زندگی ما نیز ظفر و موفقیت را مقدر خواهد کرد.

وی خطاب به همکاران و حاضران گفت: به عنوان برادر کوچک‌تر، توصیه می‌کنم این اصل را آویزه گوش قرار دهیم که صداقت در کار و زندگی زیان ندارد و همواره برکت و پیروزی به همراه خواهد داشت.

سرلشکر ایزدی با اشاره به خاطراتی از دوران دفاع مقدس بیان کرد: از خداوند کمک خواستیم و با ۳۳ گردان رزمندگان اسلام نه‌تنها مهران آزاد شد، بلکه رزمندگان بر ارتفاعات مسلط شدند و دو شهر عراق نیز زیر دید و تیر آنان قرار گرفت؛ یعنی به جای یک موفقیت، چهار برابر پیروزی نصیب جبهه اسلام شد. در زندگی هم می‌توان با صداقت و تلاش به چنین توفیقاتی دست یافت.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) در ادامه با بیان گوشه‌هایی از خدمات شهید صنیع‌خانی افزود: ایشان بعد از انقلاب کمیته انقلاب اسلامی را تأسیس کرد و سپس سازمان سپاه را در جنوب تهران بنیان گذاشت. در زابل برای حل مشکلات مردم خاکریز ایجاد کرد تا مانعی برای سیل و بحران‌های طبیعی باشد. در زلزله گیلان نیز یکی از ارکان اصلی کمک‌رسانی بود و ترابری سنگین سپاه را برای خدمت به مردم به‌کار گرفت.

وی با اشاره به اوج مجاهدت‌های شهید صنیع‌خانی در دوران دفاع مقدس گفت: ایشان در عملیات‌های کربلا و والفجر نقشی کلیدی ایفا کرد و در همین مسیر جانباز شیمیایی شد. در یک مرحله توانست دو هزار دستگاه را جابجا کند؛ اقدامی که اهمیت آن در پشتیبانی جنگ بسیار بزرگ بود؛ همچنین در بازسازی پلی که شریان حیاتی ارتباطی ایران با ترکیه بود، نقش‌آفرینی کرد و اجازه نداد که سیستم تدارکاتی کشور مختل شود.

سرلشکر ایزدی ادامه داد: شهید صنیع‌خانی در سازماندهی نیروی زمینی سپاه پس از جنگ نقشی تعیین‌کننده داشت و در ساخت حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز از ارکان اصلی بود. در بنیاد تعاون سپاه نیز منشأ خیر و برکت برای رزمندگان و محرومان بود.

فرمانده قرارگاه سایبری و تهدیدات نوین قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء (ص) با اشاره به ویژگی‌های معنوی این شهید تأکید کرد: خداوند به برکت صدق و همت او، دستش را پربرکت کرد. همان‌طور که شهید تهرانی‌مقدم، شهید چمران و دیگر شهدای بزرگوار دستاوردهای ارزشمندی بر جای گذاشتند، شهید صنیع‌خانی نیز نمونه‌ای از یک انسان مجاهد و مخلص بود که زندگی‌اش را وقف خدمت به مردم و اعتلای نظام کرد.

وی با تأکید بر الگوگیری از شهید صنیع‌خانی یادآور شد: در عملیات کربلای یک که منجر به فتح مهران شد، به دلیل فشارهایی که بر ما وارد بود، پیشنهاد کردم نام عملیات «یا ابوالفضل العباس (ع)» گذاشته شود. این نام‌گذاری با اعتقاد انجام شد، همان‌طور که امروز هم نام‌گذاری مجموعه‌ها به نام شهیدان تأثیر عمیقی در موفقیت‌ها دارد. انتخاب نام شهید سید محمد صنیع‌خانی برای مجموعه شما نیز اقدامی بسیار ارزشمند است.

سرلشکر ایزدی با مرور تاریخ انقلاب و یاد شهدای بزرگی همچون شهیدان بهشتی، مطهری، کلاهدوز، عباس بابایی، ستاری و شهدای اخیر همچون شهیدان سلامی، رشید، باقری، حاجی‌زاده و دیگر شهیدان، خاطرنشان کرد: همان‌طور که قرآن می‌فرماید «من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه»، شهید صنیع‌خانی مصداق کامل این آیه بود. ما نیز باید صدق و جهاد را محور کار خود قرار دهیم تا به حول و قوه الهی، دشمنان‌مان دچار خفت شوند و پیروزی‌های بیشتری نصیب ملت ایران شود.