به گزارش خبرگزاری مهر، دویست و هشتاد و نهمین جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به ریاست سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این نشست، که رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز حضور داشتند، حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ابتدا گزارش جامعی از وضعیت بازار سرمایه ارائه کرد.

این گزارش شامل شرایط بازار و خلاصه آمار بازار، روند تولید و فروش صنایع مهم بازار سرمایه، وضعیت تأمین مالی بازار سرمایه، وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نرخ‌های جهانی و رویدادهای مهم بازار سرمایه بود که اعضای شورا آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند.

همچنین در این جلسه، پیش‌نویس دستورالعمل آئین‌نامه داخلی شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر اعضا، با اصلاحاتی به تصویب رسید.