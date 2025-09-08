به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمار رسمی، خالص خرید و فروش سرمایه‌گذاران حقیقی در مجموع سه بازار سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌های طلا، به منفی ۶ هزار و ۶۰۳ میلیارد تومان رسیده است. این جابه‌جایی سرمایه‌ها بیش از هر چیز منعکس‌کننده تغییر ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاران در مواجهه با ریسک‌ها و شرایط جدید اقتصادی است.

در این دوره، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت شاهد ورود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی بوده‌اند، در حالی که صندوق‌های طلا نیز ۲۱ هزار میلیارد تومان جذب کرده‌اند. این روند هم‌راستا با توسعه ابزارهای مالی در بازار سرمایه و گسترش گزینه‌های سرمایه‌گذاری با سطح ریسک متنوع ارزیابی می‌شود.

طی ۱۲ روز پس از آغاز جنگ، ارزش کل معاملات بازار سرمایه – شامل بازار سهام، صندوق‌های سهامی، صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق‌های طلا – بالغ بر یک‌میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان بوده است. سهم معاملات سهام و صندوق‌های سهامی ۲۶۶ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان، صندوق‌های درآمد ثابت ۶۴۰ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان و صندوق‌های طلا ۲۰۷ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان بوده است.

علاوه بر این، حدود ۶ هزار میلیارد تومان تسویه اعتباری در این بازه زمانی انجام شده که به گفته کارشناسان، باعث شده خالص خروج نقدینگی از سامانه‌های معاملاتی بازار سرمایه به حداکثر ۱۵۴ میلیارد تومان محدود شود.