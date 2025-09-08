جهش شاخص کل در هفدهمین روز شهریور ماه

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان وقت معاملات امروز با رشد بیش از ۲ درصد توانست به ارتفاع ۲ میلیون و ۶۲۳ هزار واحد جهش کند. در این صعود نمادهای فارس، فملی، فولاد، وبملت، پارسان، نوری و شستا بیشترین تاثیر را داشتند.

توجه سهامداران به سهم‌های بزرگ بازار بازدهی شاخص هموزن و فرابورس را عقب‌تر از شاخص کل قرار داده، اما با این حال شاخص هموزن امروز ۱.۳۹ درصد و شاخص فرابورس ۱.۱۳ درصد رو به جلو حرکت کردند.

امروز ورود پول حقیقی رکورد شهریور ماه را شکست و بیش از ۱,۵۵۰ میلیارد تومان پول توسط حقیقی‌ها به بازار تزریق شد.

با وجود بازاری سراسر مثبت، اما همچنان حجم معاملات خرد و ارزش معاملات خرد در سطوح پایینی قرار دارند که می‌تواند نگران کننده باشد. حجم معاملات خرد امروز به ۱۶.۸ میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد به ۵ هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان رسید.

محرک اصلی امروز بازار سهام در کنار رشد دلار، اخبار مربوط به شرکت ایران خودرو و عرضه محصولات جدید این شرکت در بورس کالا بود. به طوری که با بازگشایی نماد این شرکت به عنوان لیدر اصلی بازار سهام، موج جدیدی از تقاضا در بازار شکل گرفت.

امروز شاخص اصلی بازار نیز توانست با قدرت مقاومت ۲.۶ میلیون واحدی را بشکند و به گفته کارشناسان تقاضای پرفشار امروز در بازار نشان داد که این سطح اکنون تبدیل به نقطه‌ای حمایتی شده است.

کارشناسان معتقدند با توجه به تعطیلات پیش رو و رشد اخیر بازار، در صورتی که فردا نیز تقاضا ادامه دار باشد، می‌توان انتظار مثبت شدن بازار در هفته آتی را نیز داشت. با این شرط که در روزهای تعطیل پایان هفته، خبری با اثرگذاری منفی برای بازار مخابره نشود.