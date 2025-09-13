  1. اقتصاد
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

در جلسه شورای ملی تأمین مالی انجام گرفت؛‌

تصویب سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری

تصویب سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری

دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور در جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد مورد تائید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

این جلسه که دومین نشست شورا به ریاست سید علی مدنی‌زاده محسوب می‌شود، با حضور دستگاه‌های عضو این شورا برگزار شد.

در این جلسه، دستگاه‌ها و نهادهای حاضر ضمن تأیید پیشنویس دستورالعمل "نسبت‌های مالی لازم الرعایه صندوق‌های تضمین غیردولتی" موضوع جز (۲-۲-۴) بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بر اهمیت این دستورالعمل جهت تکمیل زیست‌بوم تضمین تاکیده کرده و نقطه نظرات خود را پیرامون آن بیان نمودند.

همچنین دستورالعمل "نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور" به پیشنهاد کارگروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور و با استناد به ماده (۶) آئین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به تأیید حاضرین در جلسه شورا رسید.

همچنین در این جلسه، اعضا و حاضران با عنایت به ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص صدور ضمانتنامه دولتی، به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با این موضوع پرداختند.

طیبه بیات

