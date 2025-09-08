توجه ویژه جایزه مصطفی به حمایت از دانشمندان جوان

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اعطای جایزه مصطفی (ص) شامگاه ۱۷ شهریور با حضور حسین افشین رییس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، خسروپناه عضو شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی، مخبر دزفولی رییس فرهنگستان علوم، ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس هیئت‌مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، مهدی صفاری‌نیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص)، محمداقبال چودری دبیرکل کمیته دائمی همکاری‌های علم و فناوری کشورهای اسلامی(کامستک) و با حضور برگزیدگان این دوره و دانشمندان علم و فناوری جهان اسلام برگزار شد.

دکتر علی‌اکبر صالحی، رئیس هیئت‌مدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی، با اشاره به فرازی از سخنان حضرت علی(ع) اظهار کرد: «العلمُ سلطانٌ، من وجده صالَ به، و من لم یجده صیل علیه»؛ علمی که یافت شود، سلطنت می‌کند و کسی که آن را نیابد، سلطه می‌شود.

وی با یادآوری همزمانی این رویداد با هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص) گفت: اسلام دین معرفت و خرد است و علم را چراغ هدایت و رکن اصلی تمدن‌سازی می‌داند.

صالحی افزود : در سنت علمی اسلام و ایران، علم تنها ابزاری برای دانستن نیست، بلکه راهی برای رسیدن به حقیقت است و عالمان به عنوان مشعل‌داران این مسیر، دانش را در خدمت تعالی جامعه قرار می‌دهند.

رئیس هیئت‌مدیره بنیاد مصطفی ضمن تأکید بر رسالت جایزه مصطفی در شناسایی و تجلیل از نقش‌آفرینان علمی، گزارشی از روند برگزاری ششمین دوره ارائه داد و اعلام کرد: فراخوان عمومی این دوره در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ منتشر و بیش از ۵۲۰۰ دانشمند از سه حوزه «علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «علوم زیستی و پزشکی» و «علوم پایه و مهندسی» آثار خود را ارائه کردند.

صالحی ادامه داد: آثار ارسالی در چند مرحله و بر اساس شاخص‌هایی همچون دقت علمی، دامنه نفوذ، کارآمدی و اثرگذاری اجتماعی ارزیابی شدند و پس از غربالگری، ۹۷ نامزد به ۲۴ اثر برتر رسیدند که پرونده هر یک به بیش از ۱۰۰ دانشمند برجسته جهان ارسال و در نهایت سه برگزیده با آثار ماندگار انتخاب شدند.

وی همچنین از برگزاری نخستین مراسم اعطای «مدال دانشمند جوان» به سه پژوهشگر برجسته از ایران، مالزی و ترکیه در فرهنگستان علوم خبر داد و این اقدام را نشان‌دهنده توجه ویژه جایزه مصطفی به حمایت از دانشمندان جوان دانست.