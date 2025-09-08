به گزارش خبرنگار مهر، آیین اعطای جایزه مصطفی (ص) شامگاه ۱۷ شهریور با حضور حسین افشین رییس شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص) و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، خسروپناه عضو شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی، مخبر دزفولی رییس فرهنگستان علوم، ضیا هاشمی معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس جمهور، علی اکبر صالحی رئیس هیئتمدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، مهدی صفارینیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه مصطفی(ص)، محمداقبال چودری دبیرکل کمیته دائمی همکاریهای علم و فناوری کشورهای اسلامی(کامستک) و با حضور برگزیدگان این دوره و دانشمندان علم و فناوری جهان اسلام برگزار شد.
دکتر علیاکبر صالحی، رئیس هیئتمدیره بنیاد علم و فناوری مصطفی، با اشاره به فرازی از سخنان حضرت علی(ع) اظهار کرد: «العلمُ سلطانٌ، من وجده صالَ به، و من لم یجده صیل علیه»؛ علمی که یافت شود، سلطنت میکند و کسی که آن را نیابد، سلطه میشود.
وی با یادآوری همزمانی این رویداد با هزار و پانصدمین سالگرد ولادت پیامبر اکرم (ص) گفت: اسلام دین معرفت و خرد است و علم را چراغ هدایت و رکن اصلی تمدنسازی میداند.
صالحی افزود : در سنت علمی اسلام و ایران، علم تنها ابزاری برای دانستن نیست، بلکه راهی برای رسیدن به حقیقت است و عالمان به عنوان مشعلداران این مسیر، دانش را در خدمت تعالی جامعه قرار میدهند.
رئیس هیئتمدیره بنیاد مصطفی ضمن تأکید بر رسالت جایزه مصطفی در شناسایی و تجلیل از نقشآفرینان علمی، گزارشی از روند برگزاری ششمین دوره ارائه داد و اعلام کرد: فراخوان عمومی این دوره در بهمنماه ۱۴۰۲ منتشر و بیش از ۵۲۰۰ دانشمند از سه حوزه «علم و فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «علوم زیستی و پزشکی» و «علوم پایه و مهندسی» آثار خود را ارائه کردند.
صالحی ادامه داد: آثار ارسالی در چند مرحله و بر اساس شاخصهایی همچون دقت علمی، دامنه نفوذ، کارآمدی و اثرگذاری اجتماعی ارزیابی شدند و پس از غربالگری، ۹۷ نامزد به ۲۴ اثر برتر رسیدند که پرونده هر یک به بیش از ۱۰۰ دانشمند برجسته جهان ارسال و در نهایت سه برگزیده با آثار ماندگار انتخاب شدند.
وی همچنین از برگزاری نخستین مراسم اعطای «مدال دانشمند جوان» به سه پژوهشگر برجسته از ایران، مالزی و ترکیه در فرهنگستان علوم خبر داد و این اقدام را نشاندهنده توجه ویژه جایزه مصطفی به حمایت از دانشمندان جوان دانست.
