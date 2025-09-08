به گزارش خبرنگار مهر، محمد خواجه نصیرالدین برگزیده ششمین دوره جایزه مصطفی (ص) در حوزه علوم پایه و مهندسی، شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه این رویداد که در تالار وحدت تهران برگزار شد، بر ضرورت همکاریهای علمی فرامرزی برای مقابله با چالشهای جهانی تأکید کرد.
وی با اشاره به مسیر علمی خود، از نقش نهادها و دانشگاههایی که در شکلگیری فعالیتهای تحقیقاتیاش تأثیرگذار بودهاند یاد کرد و گفت: مؤسسات علمی در هند، دانشگاه فدرال سوئیس، دانشگاه جنوب شرق چین و مراکز علمی عربستان سعودی، از جمله نهادهایی هستند که در توسعه و اجرای پروژههای پژوهشیام نقش کلیدی داشتهاند. این دستاوردها نتیجه تلاش فردی نیست، بلکه حاصل کار گروهی و همکاری مشترک میان پژوهشگران از نقاط مختلف جهان است.
این دانشمند برگزیده با اشاره به رسالت جایزه مصطفی (ص) در تکریم دانشمندان مسلمان، این جایزه را «نماد ارزشگذاری به علم و دانش» خواند و تصریح کرد: پیام نخستین آیه وحی، «اقرأ»، همچنان دعوتی الهامبخش برای جستوجوی حقیقت و کشف ناشناختههاست؛ فراخوانی که نسلهای امروز و آینده را به مسیر علم و دانایی هدایت میکند.
نصیرالدین با اشاره به چالشهای عمدهای مانند بحران انرژی و تغییرات اقلیمی در عصر حاضر، به تلاشهای پژوهشیاش در حوزه مواد نوین پرداخت و اظهار داشت: تحقیقات ما بر بررسی ویژگیهای بنیادی مواد جدید متمرکز است تا راهکارهایی عملی برای گذار جهانی به سمت جامعهای کمکربن و توسعه انرژیهای پاک و ایمن ارائه دهیم. آینده نیازمند فناوریهایی است که پاسخگوی دغدغههای زیستمحیطی و انرژی در قرن بیستویکم باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانشجویان و پژوهشگران جوان گفت: شما با کنجکاوی، پشتکار و تلاش خود، آینده علم را میسازید. وظیفه ماست که دانش خود را آزادانه به اشتراک بگذاریم، نسلهای آینده را آموزش دهیم و پایههای همکاریهای علمی پایدار را در سطح جهان مستحکم کنیم.
خواجه نصیرالدین در پایان ضمن قدردانی از بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)، هیئت علمی جایزه و تمامی افرادی که در مسیر علمیاش نقش داشتهاند، خاطرنشان کرد: دریافت این جایزه تنها یک افتخار شخصی نیست، بلکه نشاندهنده تعهد من به علم، همکاری جهانی و ارزشهای متعالی دانش است. بیایید با هم برای کشف، آموختن و روشن ساختن جهان تلاش کنیم.
