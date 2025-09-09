  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

بانک اطلاعات موثران فرهنگی میامی تهیه و تدوین شود

میامی- جانشین سپاه میامی خواستار تهیه بانک اطلاعات از موثران این شهرستان شد و گفت: این اقدام می‌تواند مشارکت مردم را در اجرای برنامه‌های مختلف تقویت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد ابوترابی در جلسه شورای فرهنگ عمومی میامی به میزبانی دفتر امام جمعه این شهر از تدوین برنامه‌های هفته دفاع مقدس خبر داد و ابراز داشت: این برنامه‌ها در چهارچوب تقویم مشخص به دستگاه‌ها و رسانه‌ها ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید در برگزاری اجلاسیه شهدای سه هزار شهید استان سمنان و هفته دفاع مقدس همکاری لازم را داشته باشند، افزود: این همراهی به اجرای هر چه مطلوب‌تر برنامه‌ها کمک می‌کند.

جانشین فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه نمونه بارزی از همکاری را در جامعه به منصه ظهور گذاشت، بیان کرد: اکنون نیز دستگاه‌ها باید به همان نسبت پای کار حضور یافته و نقش آفرین باشند.

ابوترابی خواستار تهیه بانک اطلاعات از موثران شهرستان میامی شد و تصریح کرد: این اقدام می‌تواند به پشتوانه خوبی برای اجرای کارهای مهم فرهنگی سطح شهر تبدیل شود.

وی با بیان اینکه محوریت برنامه‌ها حضور مردم خواهد بود، افزود: از اقشار و گروه‌های مختلف مردمی جامعه نیز درخواست می‌شود تا در برنامه‌ها مشارکت کرده و حضور فعال داشته باشند.

