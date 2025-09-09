به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد عزیزی صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی میامی در دفتر خود با تأکید بر اهمیت جایگاه این شورا گفت: جلسه شورای فرهنگ عمومی مهمترین جلسه در شهرستان است.
وی با انتقاد از وضعیت عدم استقرار برخی مدیران دستگاههای اجرایی در شهرستان میامی بیان کرد: میامی پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه مدیران در این شهرستان ساکن شوند و این مطالبه و خواست بحق مردم از مسئولان است.
امام جمعه میامی همچنین در ادامه گفت: شورای فرهنگ عمومی وارد جزئیات نخواهد شد و مأموریت اصلی آن، تصمیمگیری و سیاستگذاری در سطح کلان است.
عزیزی ضمن اشاره به ضرورت فضاسازی شهری همزمان با هفته دفاع مقدس در سراسر شهرستان، گفت: برنامههای هفته دفاع مقدس میامی «تبیینی و وحدت بخش» باشد
وی با بیان اینکه برنامههای این هفته به نحو احسن و در شأن رشادتهای رزمندگان برگزار خواهد شد، افزود: این برنامهها باید رشادتها و مجاهدتهای رزمندگان ما را برای نسل جوان تبیین کند.
