۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

تصاویر اولیه از حملات جنگنده‌های صهیونیستی به صنعاء پایتخت یمن

منابع یمنی اعلام کردند رژیم صهیونیستی با بیش از ۶ حمله هوایی، پایتخت یمن، صنعاء را هدف قرار داده است.

