کد خبر 6585837
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵
فیلم بین الملل
تصاویر اولیه از حملات جنگندههای صهیونیستی به صنعاء پایتخت یمن
منابع یمنی اعلام کردند رژیم صهیونیستی با بیش از ۶ حمله هوایی، پایتخت یمن، صنعاء را هدف قرار داده است.
