واکنش کشورهای عربی به حمله اسرائیل به قطر در یک نگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کشورهای عربی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس، حمله بزدلانه رژیم صهیونیستی به قطر را که تیم مذاکره کننده جنبش حماس در آن هدف قرار گرفته شد، محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، کشورهای عربی این حمله را اقدامی تحریک‌آمیز و نقض آشکار قوانین بین المللی و حاکمیت قطر توصیف کردند و همبستگی خود را با این کشور ابراز کردند.

واکنش عربستان به حمله اسرائیل به قطر

خبرگزاری عربستان سعودی (واس) گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، ضمن محکوم کردن حمله اسرائیل بر حمایت کامل عربستان از قطر تاکید کرد.

وی افزود: عربستان تمام امکانات خود را برای حمایت از قطر و امنیت این کشور به کار خواهد بست.

پادشاه اردن: امنیت قطر بخشی از امنیت اردن است

عبدالله دوم، پادشاه اردن، در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، تأکید کرد که «امنیت قطر بخشی از امنیت اردن است.»

وی در این تماس تلفنی بر موضع کشورش مبنی بر رد هرگونه اقدامی که امنیت، ثبات و حاکمیت قطر را تضعیف کند، تأکید کرد.

ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن نیز تجاوز بزدلانه اسرائیل به قطر را به شدت محکوم کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا رژیم صهیونیستی را مهار کنند.

واکنش امارات به حمله اسرائیل به قطر

«انور قرقاش»، مشاور رئیس امارات، حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرد. او در پستی در فضای مجازی نوشت: «امنیت کشورهای عربی خلیج فارس غیرقابل تفکیک است و ما تمام قد در کنار کشور برادر قطر ایستاده‌ایم و حمله خائنانه اسرائیل را محکوم می‌کنیم.

از سوی دیگر، عبدالله بن زائد، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، در توییتی نوشت بر همبستگی کامل کشورش با قطر تاکید کرد.

کویت: حمله اسرائیل به قطر نقض آشکار همه قوانین بین‌المللی است

وزارت امور خارجه کویت در بیانیه‌ای تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به قطر را محکوم کرد و این حمله را «نقض آشکار همه قوانین و هنجارهای بین‌المللی» دانست.

وزارت امور خارجه کویت همچنین این حمله را تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات منطقه و تضعیف مستقیم صلح و امنیت بین‌المللی بر شمرد.

عمان حمله اسرائیل به قطر را شدیداً محکوم کرد

وزارت امور خارجه عمان در بیانیه‌ای حمله رژیم صهیونیستی به قطر را شدیداً محکوم کرد. در این بیانیه آمده است: ترورهای سیاسی توسط اسرائیل، نقض آشکار قوانین بین‌المللی، نقض آشکار حاکمیت یک کشور و تشدید خطرناک تنش است.

واکنش تشکیلات خودگردان فلسطین به حمله قطر

محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز حمله اسرائیل به کشور قطر را محکوم کرد و آن را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» دانست.

از سوی دیگر، «حسین الشیخ»، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت که «حمله اسرائیل به قطر تهدیدی برای امنیت و ثبات منطقه است.»

ریاست جمهوری مصر در بیانیه‌ای حمله اسرائیل به کشور قطر را به شدت محکوم کرد و آن را «یک سابقه خطرناک، یک تحول غیرقابل قبول و تشدید تنش که تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به آرامش را تضعیف می‌کند»؛ توصیف کرد.

واکنش دمشق به حمله اسرائیل به قطر

وزارت امور خارجه سوریه حمله اسرائیل به پایتخت قطر را به شدت محکوم کرد.

عراق حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرد

وزارت امور خارجه عراق در بیانیه‌ای حمله اسرائیل به دوحه را محکوم و بر مواضع ثابت عراق در حمایت از دولت و مردم قطر و حمایت کامل از آن در مقابله با هرگونه حمله‌ای که حاکمیت آن را تضعیف می‌کند؛ تاکید کرد.

اعلام همبستگی لبنان با قطر

«جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان گفت که «حمله اسرائیل به دوحه نشان دهنده عزم اسرائیل برای تضعیف تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات و امنیت در منطقه است.»

وی افزود که «لبنان با کشور برادر قطر ابراز همبستگی می‌کند و در محکومیت این تجاوز جنایتکارانه در کنار آن می‌ایستد.»

واکنش الجزایر به حمله اسرائیل به قطر

وزارت امور خارجه الجزایر در بیانیه‌ای ضمن اعلام همبستگی کامل خود با قطر، تجاوز وحشیانه اسرائیل به پایتخت این کشور را به شدت محکوم کرد.

مغرب حمله اسرائیل را شدیداً محکوم کرد

وزارت امور خارجه مغرب در بیانیه‌ای حمله اسرائیل به کشور قطر و نقض حاکمیت این کشور را به شدت محکوم کرد.

وزارت امور خارجه مغرب همچنین بر همبستگی کامل خود با قطر در این شرایط استثنایی تاکید کرد.

واکنش سودان به حمله رژیم صهیونیستی به قطر

شورای حاکمیت سودان در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله اسرائیل به قطر را شدیداً محکوم می‌کند. این شورا افزود که حمله اسرائیل تلاش‌ها برای دستیابی به امنیت و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند.

واکنش یمن به حمله اسرائیل به قطر

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی انصارالله یمن، حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرد.

المشاط گفت: «تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر و اظهارات آشکار دشمن صهیونیستی در مورد آنکه نقض حاکمیت یک کشور مستقل است، زنگ خطر را برای همه کشورهای عربی و اسلامی به صدا در می‌آورد. قبل از اینکه خیلی دیر شود، هوشیار باشید.»

موریتانی حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرد

وزارت امور خارجه موریتانی در بیانیه‌ای حمله اسرائیل به قطر را شدیداً محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت یک کشور مستقل که عضو سازمان ملل متحد است؛ دانست.

وزارت امور خارجه موریتانی از «جامعه بین‌المللی خواست تا با این تجاوز که امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس را تهدید و تنش فعلی را تشدید می‌کند، قاطعانه و قاطعانه برخورد کند.»

واکنش شورای همکاری خلیج فارس به حمله اسرائیل

«جاسم البدیوی»، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حمله رژیم صهیونیستی به قطر را شدیداً محکوم کرد.

رژیم صهیونیستی که نتوانسته است طی بیش از ۷۰۰ روز جنگ به هیچکدام از اهداف خود در غزه دست پیدا کند، ساعاتی قبل بدون در نظر گرفتن قوانین بین المللی و در اقدامی بزدلانه، تیم مذاکره کننده جنبش حماس در قطر را هدف قرار داد و بار دیگر نشان داد که صلح با این رژیم جعلی سرابی بیش نیست.