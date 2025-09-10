به گزارش خبرنگار مهر، احد بیوته عصر چهارشنبه در بازدید از محله گلمغان اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل این محله، موضوع عقب‌نشینی منازل و املاک اهالی بود که سال‌ها به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی ساکنان این محله مطرح می‌شد.

وی افزود: با حضور شهردار و معاون اداره اب فاضلاب و پیگیری‌های صورت‌گرفته، بخش عمده‌ای از مشکلات در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع آن ارائه شد تا روند خدمات‌رسانی و اجرای طرح‌های شهری در این منطقه سرعت بیشتری به خود بگیرد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: از دیگر مطالبات اساسی مردم گلمغان، مشکل شبکه فاضلاب محله بود که همواره سبب بروز مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی برای ساکنان شده است.

بیوته در این نشست ضمن یادآوری پیگیری‌های گذشته خود، اعلام کرد: در جریان دیدار با وزیر نیرو، موفق به اخذ ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ویژه برای توسعه و تکمیل شبکه فاضلاب محلات مختلف اردبیل از جمله گلمغان شده است.

به گفته وی، این اعتبار در راستای اجرای زیرساخت‌های فاضلاب شهری اختصاص یافته و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس اظهار کرد: با تاکید بر اینکه توسعه عادلانه زیرساخت‌های شهری یکی از اولویت‌های اصلی در مجلس شورای اسلامی است؛ افزود: هدف ما این است که با جذب منابع ملی و استانی، زمینه ارتقای سطح زندگی شهروندان در تمامی محلات اردبیل فراهم شود. رفع مشکلاتی همچون فاضلاب، نوسازی معابر، بهسازی فضای سبز و افزایش سرانه‌های خدماتی، جزو برنامه‌های اساسی ماست.

در پایان این نشست، اهالی محله گلمغان با قدردانی از حضور دکتر بیوته و مسئولان شهری، ابراز امیدواری کردند که روند حل مشکلات منطقه با جدیت بیشتری دنبال شود و نتایج ملموس آن در آینده نزدیک در زندگی روزمره آنان قابل مشاهده باشد.