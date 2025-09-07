به گزارش خبرگزاری مهر، احد بیوته عصر یکشنبه در دیدار با مدیرعاملان بانکهای کشور و استان اردبیل، اظهار کرد: در نشست با مدیرعاملان بانکهای کشور و استان، بر تقویت تعامل نظام بانکی با بخشهای اقتصادی تاکید شد.
وی افزود: در این نشست، راهکارهای تقویت تعامل نظام بانکی با بخشهای اقتصادی، نقش بانکها در حمایت از تولید و سرمایهگذاری، بهبود ارائه خدمات مالی و همچنین رفع موانع موجود در مسیر توسعه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اردبیل گفت: در سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش شبکه بانکی در پیشبرد سیاستهای کلان اقتصادی کشور، بر لزوم تدوین برنامههای اجرایی مشترک برای رونق تولید، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کارآمدی خدمات بانکی تأکید کرد.
مدیرعاملان بانکهای حاضر نیز با ارائه گزارش از عملکرد و برنامههای خود، بر آمادگی شبکه بانکی برای حمایت از فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری در سطح ملی و استانی تأکید کردند.
این نشست با هدف ایجاد همافزایی میان سیاستگذاران اقتصادی و مدیران ارشد بانکی و ترسیم افقهای روشن در مسیر توسعه پایدار کشور برگزار شد.
