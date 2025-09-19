بیشترین نوسازی مدارس استان اردبیل در مشگین شهر روی داده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید سید عزیزی قبل از خطبه‌های نماز جمعه در خصوص بازگشایی مدارس در مصلی امام خمینی (ره) اظهار کرد: آغاز سالتحصیلی که یادآور تقارن هفته دفاع مقدس، مقاومت، ایثار و شهادت، که جان برکفانش از مکتب تعلیم و تربیت به مکتب ایثار و شهادت رفتند تا درس آزادی و آزادگی را معنا بخشند.

وی افزود: جنگ دنیا بر اساس علم و دانش است و دولت پزشکیان اولویت اول را آموزش و پرورش قرار داده است و ما قدردان رئیس جمهوری هستیم که تمام قد برای آموزش و پرورش ایستاده است.

مدیریت آموزش و پرورش مشگین شهر با اشاره به عملکرد نوسازی مدارس در استان کرد و افزود: در استان اردبیل بیشترین مدرسه در مشگین شهر که ۱۵ مدرسه با همکاری بنیاد علوی و ۱۴ مدرسه با همکاری بسیج جهاد سازندگی نوسازی خواهد شد و آموزش و پرورش مصمم است در راستای توسعه عدالت قدم بر دارد.

سیدعزیزی با بیان اینکه مهمترین پروژه ملی در آغاز سال تحصیلی پروژه مهر است، بیان کرد: هدف اصلی پروژه مهر، خلق مدرسه‌ای شاداب و مهری با نشاط و ماندگار برای دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی است از این جهت پروژه مهر یکی از مهمترین پروژه ملی در آغاز سال تحصیلی به‌شمار می‌آید که ما نیز باید آن را به نحو احسن برگزار کنیم.

وی اشاره به اهداف پروژه مهر، کرد و افزود: ساماندهی بهینه نیروی انسانی، ثبت‌نام به‌موقع در سامانه سیدا، ثبت سفارش کتاب‌های درسی، هدایت تحصیلی، تصحیح اوراق امتحانات نهایی، تکریم ارباب‌رجوع، مدیریت محدوده‌های جغرافیایی ثبت‌نام، نظارت بر سرویس‌های دانش‌آموزی و کنترل کیفیت لباس فرم مدارس، از جمله محورهای کلیدی در اجرای موفق پروژه مهر است.

لازم به ذکر است حضور نیروهای پیش دبستانی و مسئولین و مدیران آموزش و پرورش در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه حائز اهمیت بود.