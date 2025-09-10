کیومرث سفیدی در گفت وگو با خبرنگار مهر ظهار کرد: آنچه در فضای حفاظت از محیط زیست نیاز داریم این است که با وجود اختلاف نظرهایی که وجود دارد برای یک هدف مشترک یعنی حراست از طبیعت تلاش کنیم.

وی افزود: من خودم را پیش از هر سمت و جایگاهی، یک فعال محیط زیست می‌دانم و با توجه به رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در تقویت مشارکت جوامع محلی و ذینفعان، مجموعه محیط زیست را نیازمند همکاری تمام اعضای سازمان‌های مردم نهاد و فعالان محیط زیست می دانم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل تقویت سازمان‌های مردم نهاد را از اولویت‌های اداره کل عنوان کرد و گفت: بسیاری از مسائل زیست محیطی، فرابخشی هستند و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با ایجاد یک شبکه ی قوی و توانمند به ما در رفع معضلات محیط‌زیست کمک نمایند.