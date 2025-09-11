  1. استانها
  2. البرز
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

تردد از کرج و آزاد راه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع شد

تردد از کرج و آزاد راه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع شد

کرج - رئیس پلیس راه البرز گفت: تردد وسایل نقلیه از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت استان مازندران از ساعت ١٥ امروز ممنوع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: این محدودیت به دلیل حجم زیاد ترافیک و بار برگشت سفر از مازندران صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: با برنامه ریزی انجام شده تردد وسایل نقلیه از ساعاتی دیگر از مرزن آباد به سمت کرج و تهران یک طرفه می‌شود.

کرمی گفت: طی برنامه ریزی انجام شده همچنین ممنوعیت تردد فردا از ساعت هشت صبح در همین مسیر تا تخلیه بار ترافیکی اجرا می‌شود.

وی گفت: چنانچه مسافران قصد سفر به شهرهای شمالی را دارند می‌توانند از محورهای جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: انتظار می‌رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و قبل از سفر ازوضعیت راه‌ها مطلع شوند.

استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان است.

کد خبر 6586372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها