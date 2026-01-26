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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

امیر جهانشاهی: برای دفاع از خاک مقدس کشورمان آماده‌ایم

امیر جهانشاهی: برای دفاع از خاک مقدس کشورمان آماده‌ایم

فرمانده نیروی زمینی ارتش درباره آمادگی این نیرو برای مقابله با توطئه های دشمنان،تاکید کرد نیروی زمینی ارتش، آماده‌ است که در هر نقطه‌ای با همه توان از اسلام و خاک مقدس کشورمان دفاع کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علی جهانشاهی به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز، در دیدار با جانبازان و ایثارگران نیروی زمینی ارتش با تقدیر از مجاهدت‌های آنان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: جانبازان الگوی ایثار، ازخودگذشتگی، شهادت‌طلبی و ولایت‌پذیری هستند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه هر یک از شما عضوی از پیکر خود را در راه دفاع از میهن هدیه کردید که ان‌شاءالله در آخرت مایه شفاعت خواهد بود، افزود: برای مجاهدان در راه خدا بهشت وعده داده شده و مجاهدت‌های شما جانبازان و ایثارگران نزد خداوند متعال محفوظ است.

سرتیپ جهانشاهی همچنین در ادامه با تاکید بر لزوم حفظ و نشر خاطرات رزمندگان دوران دفاع مقدس تصریح کرد: دستورات لازم برای حمایت از چاپ خاطرات جانبازان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس داده شده و آماده همراهی در این زمینه هستیم.

وی همچنین با اشاره به آمادگی دفاعی و نظامی نیروی زمینی ارتش اظهار کرد: مطمئن باشید که همرزمان شما در نیروی زمینی ارتش، آماده‌اند که در هر نقطه‌ای با همه توان از اسلام و خاک مقدس کشورمان دفاع کنند.

سرتیپ جهانشاهی با بیان اینکه جانبازان الگویی برای همه ما و به‌ویژه نسل‌های آینده هستند، گفت: این عزیزان تمام توان خود را در برابر دشمنان، در دوران جنگ تحمیلی هشت‌ساله به نمایش گذاشتند و از دین و میهن دفاع کردند.

وی با اشاره به شرایط سخت زندگی جانبازان گفت: این عزیزان سال‌هاست که با شرایط دشوار جانبازی زندگی می‌کنند؛ برخی اعضای بدن خود را از دست داده‌اند، اما با روحیه‌ای بالا به مسیر خود ادامه می‌دهند و انگیزه‌ای برای پرسنل نیروهای مسلح هستند

سرتیپ جهانشاهی با تأکید بر روحیه بالای ایثارگری جانبازان ادامه داد: آنان ضمن فعالیت در زمینه ورزش‌های همگانی، کوهنوردی، شنا و دیگر رشته‌ها، در مسابقات بین‌المللی نیز می‌درخشند و برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه پشتکار و استقامت جانبازان، عاملی مهم در تداوم مسیر پرافتخار آنان است، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم که مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی این عزیزان را پیگیری و حل کنیم تا آنان آسوده‌خاطر باشند.

جانبازان حاضر در این دیدار نیز ضمن قدردانی از توجه و حمایت‌های مستمر فرمانده نیروی زمینی ارتش، به بیان برخی از مسائل، دغدغه‌ها و نیازهای خود در حوزه‌های درمانی، معیشتی و رفاهی پرداختند؛ همچنین آنان با تقدیر از حمایت‌های مؤثر صورت‌گرفته، خواستار تداوم و تقویت این روند شدند.

کد مطلب 6732227

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    نظرات

    • رضا IR ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۷
      6 3
      پاسخ
      عشق است ارتش فقط و فقط
    • IR ۱۷:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
      1 1
      پاسخ
      خدا همه ی سربازان وطنم ایران رو حفظ کند . درپناه دعای امام زمان باشید . به همه ی نظامیان ایران افتخار می کنیم
    • IR ۰۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
      0 0
      پاسخ
      زنده باد ایران و ایرانی مخلص ارتش قهرمان و سپاهیان با غیرت هستیم

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